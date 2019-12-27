с чего всё началось

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Религия В РПЦ изменили правила крещения детей В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Армия и оружие Первый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Политика Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Европа потратила время впустую, не поддержав идеи главы РФ Владимира Путина, которые он высказал в немецком бундестаге.

Кино Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.

Общество Первый пассажирский поезд прибыл в Симферополь из Москвы Первый пассажирский поезд «Таврия» прибыл из Москвы на конечную станцию в Симферополь. Состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Общество Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Лавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2» Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.

Происшествия Таксист избил и изнасиловал пассажирку в центре Петербурга Девушка заявила, что 22 декабря у «Гранд-отеля» на Михайловской улице водитель такси вместо оплаты деньгами предпочел взять «натурой»: ударив пассажирку по голове, мужчина принудил ее к оральному сексу.

Экономика Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.