Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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Росстат опубликовал
 демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020-м до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
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