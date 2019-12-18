Экономика
РБКРосстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения
В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
Читать в источнике
Оценить325
с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.Ведомостивчера в 11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвывчера в 12:01
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Политика
Депутаты Рады устроили потасовку на заседании аграрного комитета
Политика
Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника — генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.
Происшествия
Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев
Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Общество
Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей
В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Близкие родственники актрисы Анастасии Заворотнюк разместили фотографии преследующих семью журналистов.
Футбол
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold 2 оказался раскладушкой
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Политика
В Москве началась большая пресс-конференция Путина
В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
«Санкции из ада» против России одобрены Комитетом Сената США
Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), более известный как «санкции из ада».
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает 75-летие
19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
Политика
Трамп прокомментировал результаты голосования по импичменту
Президент США Дональд Трамп назвал маршем политического самоубийства Демократической партии результаты голосования в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента.
Общество
Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии
Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Общество
31 декабря объявлен выходным днем в Татарстане
Сегодня в восемь утра Рустем Минниханов опубликовал на своей странице пост о том, что распоряжение сделать выходным днем 31 декабря им уже подписано.
Общество
К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском
В 2018 году между акционерами начался корпоративный конфликт, связанный с опционом на 10% банка: Baring Vostok, который выступал контролирующим акционером, готов был передать 10% партнерам за 750 млн руб. Но в итоге, когда пришло время исполнять опцион, фонд не стал этого делать, заявив, что другая сторона выводила активы из "Юниаструма" перед объединением.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
Политика
Путин сделал замечание журналистам
Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из зала выкрикнул вопрос про мусор в Ленинградской области.
Экономика
Бюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Ивановом
Школьный автобус с десятью учениками перевернулся в Ивановской области, сопровождающий группы получил ушибы.
Космос
Астрономы получили беспрецедентные изображения центра Млечного Пути
«Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Технологии
IBM изобрела новые батареи на основе морской воды
IBM заявила, что она придумала новую технологию производства электрических батарей, материалы для которой берутся из морской воды.