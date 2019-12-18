с чего всё началось

В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.

Экономика Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Политика Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника — генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.

Происшествия Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.

Общество Спекулянты скупают земельные участки у саратовских многодетных семей В моем округе 36 участков на Молочке таких, остались 12 многодетных - остальные участки скупили спекулянты, которые скупают их просто "от жиру".

Футбол Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

Политика В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2» США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».

Шоу-бизнес Анастасия Вертинская отмечает 75-летие 19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.

Политика Трамп прокомментировал результаты голосования по импичменту Президент США Дональд Трамп назвал маршем политического самоубийства Демократической партии результаты голосования в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента.

Общество Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.

Общество 31 декабря объявлен выходным днем в Татарстане Сегодня в восемь утра Рустем Минниханов опубликовал на своей странице пост о том, что распоряжение сделать выходным днем 31 декабря им уже подписано.

Общество К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском В 2018 году между акционерами начался корпоративный конфликт, связанный с опционом на 10% банка: Baring Vostok, который выступал контролирующим акционером, готов был передать 10% партнерам за 750 млн руб. Но в итоге, когда пришло время исполнять опцион, фонд не стал этого делать, заявив, что другая сторона выводила активы из "Юниаструма" перед объединением.

Политика Путин сделал замечание журналистам Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из зала выкрикнул вопрос про мусор в Ленинградской области.