Экономика
РБКРосстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения
В Росстате отметили, что очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.Ведомости18 декабря в 11:09
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвы18 декабря в 12:01
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Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
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Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
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В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А
В Санкт-Петербурге в одной из школ дети заболели гепатитом А. Управление Роспотребнадзора северной столицы сообщило о том, что в школе № 365 Фрунзенского района, выявлен очаг вирусного гепатита А. Им заразились один из сотрудников и школьники.
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Овечкин: очень важно, когда владелец клуба хочет продлить контракт со мной и Бекстрёмом
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске
В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
Наука
Каждый пятый человек на Земле заражен червем токсокарой
Ученые выяснили, что 19% людей на планете хотя бы раз в своей жизни встречались с ленточным червем.
Единоборства
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Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Интернет
В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook
Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Здоровье
Голикова предложила пересмотреть финансирование отправки детей из РФ на лечение за рубеж
Объемы финансирования лечения российских детей в зарубежных клиниках по линии Минздрава можно пересмотреть в сторону увеличения, заявила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.
Футбол
Новым главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич
Новогодний подарок волгоградцам сделал любимый футбольный клуб: сегодня, 20 декабря, подписали контракт с новым наставником - главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались после года отношений
Кажется, отношения Ченнинга Татума и Джесси Джей подошли к концу — инсайдеры сообщили о расставании звезд.
Происшествия
Что известно о мужчине, который устроил стрельбу на Лубянке
Политика
Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сенат начал рассматривать вопрос об импичменте немедленно.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов
Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
В сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2. Об этом заявили Тед Круз и Рон Джонсон швейцарско-нидерландской компании Allseas.
Армия и оружие
Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16
Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Происшествия
СК закрыл дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет России закрыл дело о крушении самолета Ту-154 Минобороны России, которое произошло утром 25 декабря 2016 года, рассказал «РИА Новости» представитель потерпевших Игорь Трунов.