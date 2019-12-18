Экономика

РБКРБКРосстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

В Росстате отметили, что очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило
 Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.
Ведомости18 декабря в 11:09

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Росстат объяснил пересмотр данных о доходах населения

Rambler News Serviceвчера в 03:43

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

РБКвчера в 03:37

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Ведомости18 декабря в 11:09

Росстат уточнил данные по реальным доходам населения России за 2019 год

Говорит Москвавчера в 02:53

Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы18 декабря в 12:01

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

RT на русском18 декабря в 11:58

Росстат повысил оценку реальных доходов за 2018-2019 год на фоне новых данных по вкладам

ПРАЙМвчера в 02:57
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Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
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Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
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Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

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ТАСС 04:17
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В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А

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Стало известно, как пройдет голосование в шоу «Голос»

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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Происшествия

Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске

В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
Взгляд.ру 04:39
Наука

Каждый пятый человек на Земле заражен червем токсокарой

Ученые выяснили, что 19% людей на планете хотя бы раз в своей жизни встречались с ленточным червем.
МедиаПоток 01:46
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Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе

ProstoProSport 04:00
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Интернет

В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Клопс 01:06
Здоровье

Голикова предложила пересмотреть финансирование отправки детей из РФ на лечение за рубеж

Объемы финансирования лечения российских детей в зарубежных клиниках по линии Минздрава можно пересмотреть в сторону увеличения, заявила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАСС 04:31
Футбол

Новым главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич

Новогодний подарок волгоградцам сделал любимый футбольный клуб: сегодня, 20 декабря, подписали контракт с новым наставником - главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич.
КП - Волгоград 03:35
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В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
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Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались после года отношений

Кажется, отношения Ченнинга Татума и Джесси Джей подошли к концу — инсайдеры сообщили о расставании звезд.
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Происшествия

Что известно о мужчине, который устроил стрельбу на Лубянке

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Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сенат начал рассматривать вопрос об импичменте немедленно.
RT на русском 03:36
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Lenta.ru вчера в 11:24
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В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.
Военное дело вчера в 08:56
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В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

В сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2. Об этом заявили Тед Круз и Рон Джонсон швейцарско-нидерландской компании Allseas.
Piter.tv 18 декабря в 23:44
Армия и оружие

Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16

Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
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Происшествия

СК закрыл дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет России закрыл дело о крушении самолета Ту-154 Минобороны России, которое произошло утром 25 декабря 2016 года, рассказал «РИА Новости» представитель потерпевших Игорь Трунов.
Rambler News Service вчера в 07:49
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