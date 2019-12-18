Экономика

РБКРБКРосстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

В Росстате отметили, что очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило
 Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.
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Росстат объяснил пересмотр данных о доходах населения

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Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

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