Экономика
РБКРосстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения
В Росстате отметили, что очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.Ведомостивчера в 11:09
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвывчера в 12:01
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
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СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
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Культура
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В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
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В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии
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Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ
Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
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«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
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ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ
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В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
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Леви: возможно, Почеттино вернётся в «Тоттенхэм»
Что касается «Тоттенхэма», то, возможно, однажды он вернётся к нам.