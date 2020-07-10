Коронавирус
RT на русскомРосстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Росстата Павел Малков.
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Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Политика
Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике
Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
Телеканал 360° 15:59
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс 11:56
Игры
Amazon вновь отложила релиз масштабной онлайн-игры New World
Вашингтон, 10 июля 2020, 23:41 — REGNUM Amazon отложила релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года.
REGNUM 16:41
Гаджеты
Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512. Это указывает на их гибридность
Сообщается, что данные компиляторы получили поддержку как настольных процессоров Alder Lake-S, так и серверных Xeon поколения Sapphire Rapids, которые должны прийти на смену Ice Lake-SP.
3DNews 13:49
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Здоровье
Глава Минздрава Чувашии сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом
По словам Степанова, на прошлой неделе было зафиксировано увеличение коэффициента распространения коронавируса, но «благодаря слаженной работе удалось эту ситуацию стабилизировать и практически вернуться на прежние цифры».
Московский Комсомолец 08:02
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 08:03
Шоу-бизнес
Потап спровоцировал слухи о беременности Наташи Королевой
Поп-исполнитель и продюсер Потап в своем Instagram-микроблоге разместил видео, на котором танцует его коллега по сцене Наташа Королева.
Территория новостей 00:52
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Спорт
F1 2020 получила релизный трейлер
Разработчики из студии Codemasters представили релизный трейлер F1 2020.
Игромания.ру 03:46
Здоровье
В Ростове за сутки выявлено 56 случаев коронавируса
В Ростовской области за сутки подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Ростове.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Футбол
Реал — Алавес 2:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 16:36
Происшествия
Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве
Четверо фанатов московского ФК «Спартак» из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве.
Известия 08:21
Культура
«Триумфальная арка» Магритта ушла на торгах Christie’s за $22,5 млн
Полотно ушло с молотка за £17,8 млн (почти $22,5 млн по текущему курсу) с более чем двукратным превышением оценочной стоимости.
ИА Красная Весна 16:45
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
Picsnews.net 11:36
Общество
Смертность в июне выросла на 55% в Петербурге
В Петербурге смертность в июне 2020 года выросла на 55% в сравнении с июнем 2019 года.
Что происходит 01:56
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
Общество
Instagram начнёт блокировать контент о «лечении» гомосексуальности
Блокировкой контента, который продвигает так называемую конверсионную терапию для «лечения» гомосексуальности, займётся Instagram.
Фонтанка.Ру 16:46
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22