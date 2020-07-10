Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРосстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Росстата Павел Малков.
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Росстат раскрыл данные о числе умерших от COVID-19 в мае

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