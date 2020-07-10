Коронавирус
RT на русскомРосстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Росстата Павел Малков.
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Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 16:22
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news 05:41
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия 21:22
Общество
Назван самый опасный способ сжигания жиров
Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками.
РИА Новости 21:46
Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия 22:12
Общество
В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 06:36
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС.
Известия 22:43
Экономика
Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной
Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция».
Lenta.ru 14:36
Автоспорт
FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако
FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.
Autosport.com.ru 06:19
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
Общество
Россиян предупредили о рисках при снятии наличных в банкоматах
Россиянам не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, вдали от большого скопления людей.
URA.Ru 21:50
Политика
СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ 19:43
Футбол
Станцию метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»
Северо-западный участок Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая и станцию "Новокрестовская", построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Новые Известия 11:59
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ 04:11
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 06:10
Спорт
Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций
Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости 09:36
Происшествия
Уголовное преследование грозит сахалинцу, распространявшего фото парня, непричастного к убийству Вики Тепляковой
Сахалинца ложно обвинили в убийстве 8-летней Вики Тепляковой. Редакция ASTV.RU связалась с парнем.
АСТВ 22:50
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
ТАСС 22:24
Киберспорт
Личность для Anti-Mage добавлена в Dota 2
Dota2.ru 20:55
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 20:31
Здоровье
В горбольницу №4 приехали пять врачей из других регионов России
Одна из выпускниц медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной уже работает акушером в женской консультации, еще несколько девушек приняты на работу медсёстрами.
Вести.Севастополь 07:01
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:15
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в совершении преступления
Просто засунула понравившееся вещи под платье и вышла из бутика. В краже артистка призналась в своем микроблоге.
Privet-Rostov.ru 09:39
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных».
РБК 12:54
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34