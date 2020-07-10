Коронавирус
RT на русскомРосстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Росстата Павел Малков.
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Общество
В США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тыс. человек.
РБК вчера в 23:28
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы 08 июля в 03:15
Футбол
Новый гендиректор назвал задачу «Спартака» на следующий сезон
Во вторник текущей недели совет директоров «Спартака» принял решение отправить в отставку генерального директора Томаса Цорна.
РБК вчера в 02:51
Политика
Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета 09 июля в 23:02
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 09 июля в 14:40
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань вчера в 12:39
Общество
Россиян предупредили о рисках при снятии наличных в банкоматах
Россиянам не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, вдали от большого скопления людей.
URA.Ru вчера в 21:50
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия вчера в 21:22
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
ТАСС вчера в 20:44
Экономика
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Автоспорт
FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако
FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.
Autosport.com.ru вчера в 06:19
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков
Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков.
ТАСС вчера в 19:07
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не желает выхода государства из НАТО, но ждет от других стран-членов альянса «справедливого» финансового участия в жизни организации.
ТК Звезда вчера в 22:59
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Учёные из Гавайского и Киотского университетов обнаружили в земной атмосфере волны, которые создают резонансные явления, аналогичные тем, что образуются в звенящем колоколе.
News.ru вчера в 09:14
Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
По мнению экспертов, несмотря на строгие требования к кандидатам, при наличии необходимого бэкграунда быстро смогут найти высокооплачиваемую работу специалисты, следящие за правопорядком, — полицейские и сотрудники охранных агентств.
RT на русском вчера в 23:30
Общество
Кибермошенники стали в 6 раз чаще красть деньги с карт россиян
Как стало известно rosvest.com, случаи мошенничества с применением денежных переводов с одной карты на другую в период с апреля по июнь увеличились в 6 раз.
Российский Вестник 09 июля в 14:31
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета вчера в 03:38
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Россияне раскритиковали Бориса Корчевникова за интервью с Волочковой
RuNews24.ru вчера в 11:18
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновят в Новой Зеландии
Live24 вчера в 06:50
Общество
Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева
Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева.
Online47.ru вчера в 19:59
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Evo-rus.com вчера в 01:41
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02