Реальные располагаемые доходы россиян (с поправкой на инфляцию) в 2019 году выросли на 0,8%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Росстат отчитался, что реальные доходы россиян наконец начали расти

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