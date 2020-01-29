Экономика

Версия-СаратовВерсия-СаратовРосстат отчитался, что реальные доходы россиян наконец начали расти

Реальные располагаемые доходы россиян (с поправкой на инфляцию) в 2019 году выросли на 0,8%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 30 января 2020 г. объявила о запрете на ввоз и транзит через территорию России "всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов из Китая".
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

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В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
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Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
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Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро

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В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой

На страницах Daily Mail рассказывается о том, как Шлосс ходила в посольство РФ в Германии и там утверждала, будто бы фотографии из Освенцима поддельные.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
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Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
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Apple и Broadcom обязали выплатить местному вузу $1,1 млрд

«Некоммерческое высшее учебное заведение» смогло в суде взыскать с Apple и Broadcom 837 и 270 млн. долларов соответственно за нарушение четырех патентов на технологии Wi-Fi.
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