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URA.Ru
URA.Ru

Росстат отчитался о ценах на продукты

В июле потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем, однако стоимость продуктов снизилась на 0,1%. Об этом свидетельствует отчет Росстата.В источнике
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URA.Ru

Росстат отчитался о ценах на продукты

URA.Ruвчера в 14:21
Финмаркет

Продукты питания в ЕС в июле подешевели на 1,3% к июню, в России - на 0,1% - Росстат

Финмаркетвчера в 12:27
АК&М

Цены на продовольствие с начала года в ЕС выросли на 1.6%, в РФ – на 5%

АК&Мвчера в 12:00
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Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.
Lenta.ruвчера в 07:51
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Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России.
RT на русскомвчера в 12:42
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
РИА Новостивчера в 15:49
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Три нововведения вступят в силу для автомобилистов в РФ с 1 ноября

Для упрощения оборота техники на территории Таможенного союза с 1 ноября текущего года автодилеры всех стран, входящих в состав Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), начнут выдавать исключительно электронные ПТС.
32CARS.ruвчера в 06:17
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