Общество
РБКЕстественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Читать в источнике
Оценить761
с чего всё началось
Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»
В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Армия и оружие
Аварии «Адмирала Кузнецова» объяснили деградацией ВМФ России
Среди инцидентов, связанных с «Адмиралом Кузнецовым», в издании называют пожар в 2009 году, потерю в 2016-м у берегов Сирии истребителей МиГ-29К и Су-33, а также аварию с плавучим доком ПД-50 в прошлом году.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Происшествия
В деле Абызова появилась новая фигурантка
Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Общество
Федеральная торговая комиссия США планирует подать в суд на Facebook
Регулятор добивается ограничения возможностей компании по интеграции ее соцсетей и приложений.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Политика
Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки
США и Китай очень близки к заключению торговой сделки, сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Технологии
«Большая четверка» операторов планирует создание СП для 5G в России
Российские операторы «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для работы над развитием и оптимальным использованием сетей мобильной связи пятого поколения.
Политика
Губернаторы Иркутской и Еврейской автономной областей ушли в отставку
Путин принял отставку сразу двух губернаторов.
Армия и оружие
Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
Немецкий министр скатился до публичного оскорбления Путина
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас публично сделал резкий выпад в отношении российского президента Владимира Путина.
Политика
Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Здоровье
В Якутии количество заболевших корью увеличилось до 13
В Якутии с 5 по 11 декабря зарегистрировано 13 случаев кори, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Общество
Пенсионный возраст в Беларуси поднимут с 1 января 2020 года
С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин составит 62,5 года, для женщин - 57,5. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.
Общество
Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Экономика
Башкирия получит 99 млн рублей на поощрение эффективных чиновников
Башкирия получит 99 млн рублей межбюджетного трансферта из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов, сообщается на сайте Правительства России.
Общество
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
Общество
Большинство россиян хотели бы поменять новогодний корпоратив на премию
По данным Superjob, за шесть лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%.
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Общество
Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей
Общество
Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров
«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
Политика
Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин
Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.