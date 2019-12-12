с чего всё началось

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек. Эти данные опубликованы в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь–октябрь 2019 года.

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Футбол Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".

Общество Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах Государственная дума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Политика МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.

Происшествия В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.

Политика Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".

Политика В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу губернаторов «Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», — пояснил Песков.

Политика Врио губернатора Иркутской области прилетел в регион Бывший заместитель главы МЧС Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в четверг, 12 декабря, указом президента России.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.

Политика Скабеева раскритиковала ответ Зеленского на слова Путина про газ Телеведущая Ольга Скабеева посчитала неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику президента РФ Владимира Путина о газе.

Политика Немецкий министр скатился до публичного оскорбления Путина В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас публично сделал резкий выпад в отношении российского президента Владимира Путина.

Единоборства Глава UFC оценил русские пощечины и предложил смелую идею Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выложил на своей странице в инстаграме видео с российского турнира по пощечинам, который прошел в Москве.