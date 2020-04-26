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РБКРБКРосстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
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Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК17:00

Подробнее о событии

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

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Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

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Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян

Московский Комсомолец18:23

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Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

Телеканал 360°18:50

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

РБК17:00
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Общество

В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
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Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
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Технологии

NVIDIA проведёт мероприятие Get Amped 14 мая

NVIDIA готовится 14 мая провести мероприятие Get Amped.
Игромания.ру 13:12
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Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Наука

Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени

Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 вчера в 14:44
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Футбол

Уткин не считает Ибрагимовича великим футболистом

Известный журналист Василий Уткин заявил, что прославленный шведский нападающий Златан Ибрагимович не является великим футболистом.
ProstoProSport вчера в 13:45
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Журнал Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко титула «Женщина года». Об этом редакция издания сообщила в Instagram.
РБК 12:25
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
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Армия и оружие

В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США

В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
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Общество

Пенсионерам предложили разрешить прогулки

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять во дворе и около дома, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Коммерсантъ 20:41
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Наука

Назван способ обмануть коронавирус

Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
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Политика

Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.
РИА Новости 18:32
Политика

Аптеки США стали в 46 раз больше закупать антималярийного препарата

Вашингтон, 26 апреля 2020, 02:08 — REGNUM Поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина в аптеки США возросли в 46 раз после слов американского лидера Дональда Трампа о применении этого средства против коронавирусной инфекции, сообщает газета The New York Times.
REGNUM 19:08
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
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Авто

«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году

"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 23 апреля в 12:26
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Транспорт

Московское метро закроет вестибюли еще 13 станций

Lenta.ru 11:37
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Общество

Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пенсионеров

Эпидемиологическая ситуация с новой коронавирусной инфекцией может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей.
Мойка78 20:45
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Происшествия

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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