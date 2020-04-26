Экономика

РБКРБКРосстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
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с чего всё началось

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК17:00

Подробнее о событии

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

News.ru18:17

Специалисты Росстата сообщили о снижении реальных доходов россиян

Online47.ru19:12

Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

Телеканал 360°18:50

Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян

Московский Комсомолец18:23

Росстат зафиксировал начавшееся сокращение реальных доходов россиян

Эхо Москвы20:04

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ru18:16

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

РБК17:00
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Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
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Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

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В Москве умерли 38 больных коронавирусом

В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
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Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
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Известия 16:20
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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Гаджеты

CNews сравнил новый процессор «Байкал» с процессорами Intel

Созданный на архитектуре ARM процессор Baikal-M сравнивали в процессорами Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel.
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Экономика

Частные стоматологи попросили Путина и Мишустина о господдержке

Зуботехнические лаборатории направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором они попросили включить их вид деятельности в перечень пострадавших от кризиса отраслей, чтобы рассчитывать на господдержку.
РБК 20:09
Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости вчера в 08:59
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На Netflix вышел боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом

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Авто

Появились первые изображения обновленной Toyota Hilux

Премьера обновленного Toyota Hilux ожидается до конца 2020 года. Первой его получит Австралия, там продажи должны начаться уже в июле.
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Известия 09:49
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Общество

В приютах в США опасаются, что люди вернут питомцев назад после карантина

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РИА Новости 20:09
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

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Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Происшествия

Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован

Интерфакс 18:37
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Общество

Борис Джонсон вернется к работе в понедельник

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Коронавирус связали с масштабным поражением эндотелия

Коронавирус ученые связали с масштабным поражением эндотелия, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Армия и оружие

НМ ЛНР: ВСУ травят местных жителей испорченными продуктами

Украинские военные на «операции объединенных сил» (ООС) раздали местным жителям непригодные к употреблению продукты, выдав их за гуманитарную помощь.
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Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике

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Live24 08:07
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