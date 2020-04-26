Экономика

РБКРБКРосстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
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Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

Телеканал 360°18:50

Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян

Московский Комсомолец18:23

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

News.ru18:17

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ru18:16

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

РБК17:00
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Происшествия

В Холмске ночью произошел пожар

В Холмске в районе улиц Ливадных и Курильской сегодня ночью горел барак.
Сахалин.Инфо 16:59
Космос

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Life.ru 02:08
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ вчера в 11:03
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
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Здоровье

Медики рассказали об опасности чая во время пандемии коронавируса

Например, в день выпивается большее, чем прежде, количество напитков с кофеином, включая чай.
U24.ru 23 апреля в 03:26
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
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Общество

Российские врачи опубликовали список коллег, умерших от коронавируса

«Задача списка — сохранить память о погибших медиках, а не вести правильную статистику», — уточнили авторы проекта.
Говорит Москва 11:56
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Политика

Израильский министр здравоохранения подал в отставку

Израильский министр здравоохранения Яаков Лицман заявил об отставке и попросил у премьера Биньямина Нетаньяху портфель министра жилищного строительства.
Вести.Ru 15:35
6
Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
6
Общество

«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»

Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru вчера в 12:01
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Общество

Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
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Экономика

В США начался дефицит мяса из-за пандемии коронавируса

По данным американских СМИ, в США остановлена работа 13 заводов по производству свинины и говядины.
Свободная Пресса вчера в 16:26
7
Общество

Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом

Одинцово лидирует среди подмосковных городов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.
Life.ru 18:35
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
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Происшествия

В Туле горит завод по производству битума

Крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс».
Известия 18:09
Общество

Борис Джонсон вернется к работе в понедельник

Лондон, 26 апреля 2020, 01:09 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приступит к выполнению своих обязанностей на Даунинг-стрит с понедельника, 27 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьера.
REGNUM 18:09
Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
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Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
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Гаджеты

CNews сравнил новый процессор «Байкал» с процессорами Intel

Созданный на архитектуре ARM процессор Baikal-M сравнивали в процессорами Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel.
ИА Красная Весна 05:31
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Общество

Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
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Наука

Рассчитана кристаллическая структура сверхтвердых боридов молибдена

Ранее группа физиков под руководством Артема Оганова, профессора Сколтеха и МФТИ, опубликовала в Journal of Applied Physics работу, в которой был предложен список твердых и сверхтвердых материалов, имеющих потенциальное приложение во многих областях промышленности.
Naked Science вчера в 04:40
Гаджеты

Lenovo запатентовала смартфон с «вырезом наоборот»

Как можно видеть на иллюстрациях, Lenovo предлагает оборудовать смартфон небольшим выступом, который расположится в левом верхнем углу корпуса.
3DNews 03:24
3
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
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Авто

Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае

Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
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Транспорт

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вести.Ru 12:17
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Здоровье

Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии

Использование смартфонов в период пандемии коронавируса может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
ПРАЙМ 19:03
Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
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Шоу-бизнес

Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу

Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости 03:49
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