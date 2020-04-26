Экономика
РБКРосстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
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Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Происшествия
В Холмске ночью произошел пожар
В Холмске в районе улиц Ливадных и Курильской сегодня ночью горел барак.
Сахалин.Инфо 16:59
Космос
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Life.ru 02:08
Общество
Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов
В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ вчера в 11:03
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Здоровье
Медики рассказали об опасности чая во время пандемии коронавируса
Например, в день выпивается большее, чем прежде, количество напитков с кофеином, включая чай.
U24.ru 23 апреля в 03:26
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Общество
Российские врачи опубликовали список коллег, умерших от коронавируса
«Задача списка — сохранить память о погибших медиках, а не вести правильную статистику», — уточнили авторы проекта.
Говорит Москва 11:56
Политика
Израильский министр здравоохранения подал в отставку
Израильский министр здравоохранения Яаков Лицман заявил об отставке и попросил у премьера Биньямина Нетаньяху портфель министра жилищного строительства.
Вести.Ru 15:35
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Общество
«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»
Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru вчера в 12:01
Общество
Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
Экономика
В США начался дефицит мяса из-за пандемии коронавируса
По данным американских СМИ, в США остановлена работа 13 заводов по производству свинины и говядины.
Свободная Пресса вчера в 16:26
Общество
Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом
Одинцово лидирует среди подмосковных городов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.
Life.ru 18:35
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Происшествия
В Туле горит завод по производству битума
Крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс».
Известия 18:09
Общество
Борис Джонсон вернется к работе в понедельник
Лондон, 26 апреля 2020, 01:09 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приступит к выполнению своих обязанностей на Даунинг-стрит с понедельника, 27 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьера.
REGNUM 18:09
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
Гаджеты
CNews сравнил новый процессор «Байкал» с процессорами Intel
Созданный на архитектуре ARM процессор Baikal-M сравнивали в процессорами Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel.
ИА Красная Весна 05:31
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
Наука
Рассчитана кристаллическая структура сверхтвердых боридов молибдена
Ранее группа физиков под руководством Артема Оганова, профессора Сколтеха и МФТИ, опубликовала в Journal of Applied Physics работу, в которой был предложен список твердых и сверхтвердых материалов, имеющих потенциальное приложение во многих областях промышленности.
Naked Science вчера в 04:40
Гаджеты
Lenovo запатентовала смартфон с «вырезом наоборот»
Как можно видеть на иллюстрациях, Lenovo предлагает оборудовать смартфон небольшим выступом, который расположится в левом верхнем углу корпуса.
3DNews 03:24
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
Здоровье
Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии
Использование смартфонов в период пандемии коронавируса может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
ПРАЙМ 19:03
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Шоу-бизнес
Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу
Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости 03:49