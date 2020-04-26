Экономика
РБКРосстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
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Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
Авто
В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe вчера в 04:47
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Юлия Ларионова начинала свою работу на "Русском радио" музыкальным редактором, через несколько лет стала программным директором, а в 2016 году стала главным редактором радиостанции.
ИА InterMedia 07:13
Происшествия
В Туле горит завод по производству битума
Крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс».
Известия 18:09
Футбол
Футболист «Кадиса» отказался выходить на поле во время пандемии коронавируса
Полузащитник «Кадиса» Фали Хименес рассказал о своем отношении к возможному возобновлению футбольных чемпионатов в Испании.
Metaratings 17:19
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 23 апреля в 00:28
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru 16:36
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Два российских истребителя Су-27 сопроводили самолёт F-16 бельгийских ВВС.
RT на русском 12:14
Здоровье
В Туле от коронавируса скончался врач-терапевт
В Туле скончался врач-терапевт с подтвержденной коронавирусной инфекцией, об этом сообщило правительство региона на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Известия 17:40
Хоккей
Ожиганов: «В системе СКА есть игрок, который на миллиард процентов выйдет на уровень Гусева и Кучерова»
Защитник СКА и сборной России Игорь Ожиганов высказал мнение, что в системе питерского клуба есть игрок, по своему потенциалу сопоставимый с нападающими «Нью-Джерси» Никитой Гусевым и «Тампа-Бэй» Никитой Кучеровым.
Sport24.ru 12:38
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета 07:03
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Культура
Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру
Республика Татарстан 13:09
Кино
«Мстители: Финал» назван самым прибыльным фильмом 2019 года
Inc-news.ru 18:15
Политика
Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов
Ведомости вчера в 09:31
Наука
Российские ученые научили искусственный разум распознавать коронавирус
Искусственный разум в автоматическом режиме выделяет легкие, определяет на них здоровые и пораженные области, сегментирует их, строит границы в трехмерном пространстве.
Московский Комсомолец вчера в 08:59
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области.
Газета.Ru 08:46
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Шоу-бизнес
Стефания Маликова опубликовала утреннее фото с отцом и младшим братом
Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
Летидор 08:00
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 во всём мире превысило 200 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 14:11
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29
Здоровье
Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса
25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
Общество
Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом
Одинцово лидирует среди подмосковных городов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.
Life.ru 18:35