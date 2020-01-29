Экономика

РБКРБКРосстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата. Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли — на 3,1% в годовом выражении.
Читать в источнике
Комментировать162

Подробнее о событии

Частичное восстановление потерянного: эксперт о росте доходов населения

REGNUM07:23

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

РБК28 января в 10:51

Темпы роста реальных располагаемых доходов по итогам 2020 года могут ускориться до 1-2%

ПРАЙМвчера в 03:23

Доходы граждан не удержались в плюсе

Коммерсантъ28 января в 17:18

Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%

Ведомостивчера в 16:06

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%

ТАСС28 января в 08:42

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Интерфакс28 января в 08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Единоборства

Усман и Масвидаль устроили стычку на пресс-мероприятии

Матч ТВ 03:26
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Политика

Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Коммерсантъ 06:25
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Происшествия

Арестован предполагаемый организатор задержания Голунова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 09:49
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Овечкин оформил гол и пас

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке проиграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие

В ливийском Триполи высадились турецкие военные

Mil.Press Военное 02:02
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Политика

Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:38
Фигурное катание

Фигуристка Алёна Канышева покинула группу тренера Тутберидзе

ToDay News Ufa 03:09
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса в Китае.
RT на русском 07:54
Политика

Роухани отреагировал на «сделку века», предложенную Трампом по Израилю

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал так называемую «сделку века», предложенную американским президентом Дональдом Трампом для «урегулирования» палестино-израильского конфликта.
ФАН вчера в 15:21
Экономика

В Свердловской области запустили комплекс термической обработки труб

Общественное телевидение России 09:25
Фигурное катание

10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях

Матч ТВ вчера в 11:35
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Происшествия

В Италии задержан лайнер с 67 россиянами из-за риска коронавируса

В итальянском порту Чивитавеккья задержали круизный лайнер с 67 россиянами на борту из-за риска коронавируса.
RT на русском 09:22
Политика

МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09:26
Армия и оружие

В Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности армии

Власти Белоруссии проводят внеплановую проверку боевой готовности армии.
Росбалт 04:55
Общество

Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей

РИА Новости 04:07
Религия

В РПЦ опровергли запрет патриарха высшему духовенству отпевать Чаплина

Lenta.ru 09:57
Авто

Компания Volkswagen выпустит конкурента Hyundai Creta

Первый тизер конкурента Hyundai Creta и KIA Seltos появился на страницах индийского подразделения марки в соцсетях.
Автоновости дня 03:45
Здоровье

Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

Что происходит 28 января в 07:46
Политика

Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане

Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года.
Lenta.ru 07:21
Политика

Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии

В президентском указе говорится, что Михаила Игнатьева уволили с поста главы Чувашии по решению Владимира Путина.
Infox.ru вчера в 10:18
Футбол

Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»

RT на русском вчера в 14:42
Происшествия

Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус

Пациента с подозрением на коронавирус, отдыхавшего в Китае, госпитализировали в Омске в инфекционную больницу, сообщили в четверг в региональном минздраве.
РИА Новости 09:55
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»

20-летний житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.
Газета.Ru 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное