Экономика

РБКРБКРосстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата. Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли — на 3,1% в годовом выражении.
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Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%

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Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%

ТАСС28 января в 08:42

Доходы граждан не удержались в плюсе

Коммерсантъ28 января в 17:18

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

РБК28 января в 10:51

Темпы роста реальных располагаемых доходов по итогам 2020 года могут ускориться до 1-2%

ПРАЙМвчера в 03:23

Реальные доходы населения России растут второй год подряд

Rambler News Service28 января в 10:39

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Интерфакс28 января в 08:09
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