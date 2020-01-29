Экономика
РБКРосстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата. Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли — на 3,1% в годовом выражении.
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Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Хоккей
Карлсон: к Овечкину приклеилась неправильная репутация
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон в подкасте Spittin Chiclets поделился мнением о человеческих качествах капитана «столичной» команды Александра Овечкина.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Соболева из «Крыльев Советов»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в московский «Спартак».
Происшествия
Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков
Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Роберта Мака
Петербургский «Зенит» объявил об уходе словацкого нападающего Роберта Мака, об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Авто
Купе Alpine A110 подготовлено для поездок в горы
Клиренс купе повысили на 60 мм, в свою очередь, кузов стал шире на 80 мм.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «верховный правитель»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что идея по замене в Конституции РФ термина «президент» на «верховный правитель» новая, передает РИА Новости.
Экономика
В «Авито» зафиксировали снижение стоимости земельных участков в России
По итогам четвертого квартала 2019 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России подешевели на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 40 тыс. руб. за сотку.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся цех по переработке резины
Спасатели тушат пожар в цехе по переработке резины на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге на площади 200 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
Политика
В Чебоксарах представят врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представит в Чебоксарах Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии, сообщили в пресс-службе полпредства.
Игры
Nintendo Switch обошла по продажам SNES
Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Наука
Физики предложили новый способ поиска нейтрино
Новый метод может помочь в поиске нейтрино, который недоступен для других экспериментов, в диапазоне энергий.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Происшествия
Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Происшествия
Задымление произошло на химфаке МГУ
В здании, где располагается химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, произошло задымление.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, в котором Хоакин Феникс сыграл главную роль, появился в российском прокате 3 октября 2019 года и меньше через две недели собрал больше $1 млрд от показов в России.
Авто
Универсал и седан BMW 3 Series получили новую базовую версию
Немецкий автоконцерн BMW представил новую базовую версию модели 3-Series G20, которая получила индекс 318i.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".
Кино