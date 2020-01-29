Экономика
РБКРосстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата. Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли — на 3,1% в годовом выражении.
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На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
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Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
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Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
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Экономика
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Президент России Владимир Путин пообещал, что премиальные выплаты лучшим муниципалитетам будут увеличены до одного миллиарда рублей.
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Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
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В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился первый официальный тизер-трейлер боевика Джастина Лина "Форсаж 9". Ролик опубликован на YouTube.
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Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
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Глеб Никитин ответил на слова президента Украины о Житомирской дивизии
Глеб Никитин ответил на слова президента Украины о Житомирской дивизии.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Собчак сняли с рейса во Внуково
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ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Наука
Учёные объяснили появление седины из-за стресса
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Госдума может отложить второе чтение поправок к Конституции
Государственная дума может на некоторое время отложить рассмотрение президентских поправок к Конституции РФ во втором чтении.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Общество
«Меньше надо дергаться»: младенцу при родах порезали лицо
В роддоме Кыштыма (Челябинская область) во время родов случайно порезали младенца. По словам медиков, в случившемся виновата мать ребенка.
Кино
«Наши котики»: внук Бандеры выступил продюсером циничной украинской комедии об «АТО»
«Юмористическая» картина режиссёра Владимира Тихого про украинских «хероев» носит довольно сложное и странное название: «Наши котики или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции современными элементами военного положения».
Хоккей
«Барыс» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня»
«Барыс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 71 очко после 54 матчей.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков
В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.