Экономика

РБКРБКРосстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата. Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли — на 3,1% в годовом выражении.
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Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%

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Доходы граждан не удержались в плюсе

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Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%

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Темпы роста реальных располагаемых доходов по итогам 2020 года могут ускориться до 1-2%

ПРАЙМвчера в 03:23

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

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В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
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Министерство обороны России опровергло информацию о бомбардировке «госпиталя и пекарни» на окраине сирийского города Идлиб.
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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
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