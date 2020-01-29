Экономика
РБКРосстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата. Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли — на 3,1% в годовом выражении.
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Футбол
Мостовой назвал неожиданным трансфер Соболева в «Спартак»
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Роберта Мака
Петербургский «Зенит» объявил об уходе словацкого нападающего Роберта Мака, об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Общество
Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
Политика
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Политика
Грузии грозят санкции в случае отказа принять делегацию России
Тбилиси грозят санкции в случае отказа принять российскую делегацию в мае в рамках мероприятий под эгидой Совета Европы, комитет министров которого сейчас возглавляет Грузия, заявила глава минюста Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Происшествия
Оставленных в Шереметьеве детей передадут бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, их бабушке.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Политика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
Армия и оружие
Минобороны России отрицает авиаудар по госпиталю и пекарне в Идлибе
Министерство обороны России опровергло информацию о бомбардировке «госпиталя и пекарни» на окраине сирийского города Идлиб.
Экономика
В «Авито» зафиксировали снижение стоимости земельных участков в России
По итогам четвертого квартала 2019 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России подешевели на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 40 тыс. руб. за сотку.
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в документе.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состоятся в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу ул. Большая Бронная, д. 29.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного Mortal Kombat
В Сети появился дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной «Смертельной битвы» («Mortal Kombat»).
Общество
В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам
В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Происшествия
Около 800 человек эвакуированы с химфака МГУ из-за возгорания
Пожарные эвакуируют из здания химического факультета МГУ на Воробьевых горах в Москве студентов и сотрудников, сообщили в пресс-службе факультета.
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.