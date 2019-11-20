Экономика

РосбалтРосбалтРосстат отчитался о росте реальных зарплат в РФ

Напомним, в середине октября Росстат представил данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам III квартала 2019 года увеличились сразу на 3% в годовом сопоставлении после снижения на 0,1% в апреле—июне (по пересмотренной с минус 0,2% оценке).
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