Напомним, в середине октября Росстат представил данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам III квартала 2019 года увеличились сразу на 3% в годовом сопоставлении после снижения на 0,1% в апреле—июне (по пересмотренной с минус 0,2% оценке).

Росстат отчитался о росте реальных зарплат в РФ

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