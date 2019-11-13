Экономика
РБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить217
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:08, Вашингтон
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Игры
Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии
Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Игромания.ру 08:44
Экономика
Новый банк развития БРИКС откроет офис в России
По соглашению НБР может также открывать офисы в других российских городах в зависимости от их функций и бизнес-потребностей.
РИА Новости 19:16
Наука
Создана математическая модель ВИЧ-терапии
Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи МГМУ имени Сеченова, построила математическую модель, которая показывает возможность активации иммунных клеток в рамках терапии ВИЧ.
Индикатор 08:13
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Общество
Кириллу Терешину прооперировали «руки-базуки»
Операцию провели в московской клинике — врачи смогли вывести из организма парня синтол и другие вещества.
YA62.ru вчера в 06:59
Финансы
Минфин назвал бюджетную политику России стабильной
Бюджетная политика в России является стабильной и не несет значимых инфляционных рисков.
ТАСС 05:26
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
ТАСС вчера в 09:24
Технологии
Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Народные новости вчера в 21:26
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 11 ноября в 13:16
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Политика
Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией
По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Expert.ru 07:05
Общество
Снегопады опять нагрянут в Приморье в понедельник, 18 ноября
PrimaMedia.ru 20:00
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»
РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Южный Федеральный вчера в 07:16
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ 17:17
Культура
Валерий Попович пожаловался, что их с Ольгой Бузовой свидание не показали в новом выпуске шоу «План Б»
В четвертом выпуске романтического шоу «План Б» Валерий Попович решил проявить инициативу и пригласил Ольгу Бузову на свидание.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Общество
Россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы в США
Россиянину Алексею Буркову, экстрадированному в США Израилем, грозит до 80 лет лишения свободы, сообщил американский Минюст.
Life.ru вчера в 16:52
Транспорт
Строительство трассы М-11 Москва – Петербург полностью завершено
На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы.
Телеканал Санкт-Петербург 12:39
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Космос
Солнечная система завершила очередной галактический год
Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:20