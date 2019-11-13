Экономика
РБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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Здоровье
Медики выявили продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Медицинскими специалистами определены и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют значительному уменьшению количество её сгустков.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%.
Политика
Мужа украинского депутата задержали по запросу России
Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Здоровье
В Ростовской школе объявили карантин из-за пневмонии
В школе №86 объявили карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии. Информацию об этом подтвердили в областном Роспотребнадзоре.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Путин назвал приоритеты России в качестве председателя БРИКС
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал основные приоритеты России в период председательства в группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Происшествия
Названа возможная причина стрельбы в колледже Благовещенска
Причиной, по которой студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, мог стать конфликт между сверстниками.
Общество
Алтайская пенсионерка упала на колени перед Дмитрием Медведевым
Кино
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон
За месяц до премьеры первого сезона стрим-сервис Netflix заказал производство второго сезона сериала «Ведьмак».
Общество
В Новосибирске арестовали управляющего директора оборонного НИИ
В Новосибирске задержан и взят под стражу управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амир Алямов, сообщает портал NGS.ru.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала его арест
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Политика
Следователи по делу MH17 ищут свидетелей
Международная следственная группа (JIT) за четыре месяца до суда вновь начала поиск свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Общество
Госпитализацию Джигарханяна опровергли
Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Политика
Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра Минприроды, ответственным за мусорную реформу.
Политика
Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе
Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.