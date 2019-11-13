Экономика
РБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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Происшествия
Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска
Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.
РБК вчера в 23:09
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края.
Lenta.ru 00:08
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru вчера в 04:29
Происшествия
Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество
Шестилетнему сыну Плющенко и Рудковской угрожают убийством
В адрес шестилетнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской стали поступать угрозы.
Культуромания вчера в 06:52
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Российская газета вчера в 22:52
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Технологии
МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее
По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.
Московский Комсомолец вчера в 05:35
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Авто
УАЗ разработал необычный фургон на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод совместно с Коломенским опытно-механическим заводом создал фургон на шасси УАЗ Профи с пятиместной кабиной.
REGNUM вчера в 03:59
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня вчера в 07:46
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН Ростовской области
Москва 24 вчера в 04:43
Театры
КПРФ осудила запрет детского спектакля «Чиполлино» в Москве
Ранее стало известно, что спектакль под названием «#рябчиковжуй #новыдержитесь», созданный по мотивам повести «Чиполлино», был запрещен к показу на фестивале любительских театров в Москве из-за политической цензуры.
URA.Ru вчера в 16:22
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости вчера в 10:11
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
День Кузьмы и Демьяна: что принято делать 14 ноября
Тема Воронеж вчера в 06:40
Здоровье
В ВОЗ рассказали о факторах, увеличивающих риск развития диабета
Дата была учреждена в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ в честь признания заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.
РИА Новости 00:22
Энергетика
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов понедельника
Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,38 доллара и составили 56,86 доллара за баррель.
Банки.ру 12 ноября в 00:09
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Транспорт
Строительство платной трассы М11 Москва — Петербург завершено
Открытие автомагистрали запланировано на конец ноября Ростехнадзор подтвердил полную готовность платной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург.
Piter.tv вчера в 12:45