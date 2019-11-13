Экономика

РБКРБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
Комментируя свежие данные Росстата, Минэкономразвития отмечает, что в третьем квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в поквартальном выражении с исключением сезонного фактора (.pdf
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Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России

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Росстат заявил, что экономика России ускорилась в два раза

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Росстат заявил об ускорении роста российской экономики почти в два раза

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Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%

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МЭР: Рост экономики РФ в IV квартале сохранится на уровне динамики III квартала

ПРАЙМ08:42
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Сотрудница офиса Зеленского попалась на коррупции

Директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса Зеленского Светлану Кондзелю задержали за взятку.
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Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Происшествия

В Краснодаре у посетителя ТЦ обнаружили в вещах человеческий череп

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Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:31
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Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Расписание этапа Гран-при в Москве. Там выступят Медведева и Трусова

В период с 15 по 17 ноября в Москве состоится пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию — Rostelecom Cup.
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Журнал Авто.ру вчера в 07:19
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Даниил Медведев уступил Надалю в матче Итогового турнира АТР

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
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Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
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Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»

В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
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Во Франции объяснили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

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Рекордные морозы пришли в США из Сибири

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ВАДА сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло новую редакцию кодекса, в котором сокращён срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны.
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