Экономика

РБКРБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
Комментируя свежие данные Росстата, Минэкономразвития отмечает, что в третьем квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в поквартальном выражении с исключением сезонного фактора (.pdf
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РБК08:01

Подробнее о событии

Росстат заявил, что экономика России ускорилась в два раза

Московский Комсомолец10:14

Росстат сообщил о росте экономики почти в два раза

Национальная служба новостей09:25

Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России

REGNUM08:48

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

РБК08:01

Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%

ТАСС08:37

Экономика России вернулась на траекторию роста в 1,5-2%

Финмаркет09:22

МЭР: Рост экономики РФ в IV квартале сохранится на уровне динамики III квартала

ПРАЙМ08:42
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Недвижимость

Апартаменты в Москве оказались лучше квартир

По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость «квадрата» в московских апартаментах массового сегмента составила 182 тысячи рублей, опередив динамику повышения цен на квартиры — 172 тысячи рублей за квадратный метр.
Lenta.ru 10:25
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Здоровье

Терапевт из США перечислил лекарства, которые опасны для пожилых людей

Салбер считает, что ряду пенсионеров нельзя принимать некоторые препараты и перечислил шесть опасных для пожилых людей лекарств, пишет «Экономика сегодня».
МедиаПоток вчера в 11:30
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Происшествия

В Оренбурге задержали главу областной адвокатской палаты

Глава адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бодашко был задержан по подозрению в продаже адвокатского статуса.
Газета.Ru 09:59
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

Вести.Ru 09:12
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РБК 10:07
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Общество

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

РБК 10:25
Хоккей

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

Хоккеисты московского Спартака нанесли поражение игрокам ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3:2 ОТ.
Советский спорт вчера в 14:10
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Теннис

Джокович проиграл Тиму в матче Итогового чемпионата ATP

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл в матче второго тура Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Газета.Ru вчера в 18:11
Авто

Новая Skoda Octavia стала еще больше

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем вчера в 01:53
Общество

Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви

Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.
РИА Новости 10:06
Политика

Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
Известия 09:56
Спорт

Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 04:44
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Газета.Ru 06:11
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Общество

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Кино

Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

Фильм Про 03:22
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство страны

Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду отправлено в отставку.
Известия вчера в 06:30
Общество

Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Общество

В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»

Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Интернет

Google вскоре предложит клиентам расчетные счета

Google вскоре предложит клиентам расчетные счета и станет очередным тяжеловесом из Кремниевой долины, решившим развиваться в финансовой сфере.
ПРАЙМ 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
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