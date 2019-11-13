с чего всё началось

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Политика В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о СМИ-иноагентах Комитет Госдумы по информтехнологиям, информационной политике и связи получил десять поправок в законопроект о СМИ-иноагентах, который готовится ко II чтению в нижней палате парламента, сообщила пресс-служба комитета.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.

Политика Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

Политика В США начались слушания по импичменту Дональду Трампу Слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа в Конгрессе стартуют с показаний действующего посла США на Украине Уильяма Тейлора и помощника госсекретаря Джорджа Кента.

Авто Kia показал изображения серийной Kia Optima Компания KIA показала первые официальные снимки серийного седана KIA Optima/K5 новой генерации.

Политика Рада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.

Кино Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей» В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Политика Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.

Политика Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.

Политика В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.

Авто Toyota Camry получила полный привод от RAV4 Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом.

Происшествия Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.

Общество Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».

Гаджеты Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Политика Глава Минобороны Франции объяснила слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Глава Минобороны Франции Флоранс Парли прокомментировала утверждение французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Политика Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".

Армия и оружие Турция решительно осудила авиаудар Израиля по сектору Газа Напомним, что в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибло 23 человека, ещё 69 получили ранения.

Общество Во «ВКонтакте» появятся дизлайки Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.

Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» прибыл на Северный флот на госиспытания Новый российский корвет "Гремящий" проекта 20385 прибыл на Северный флот для прохождения госиспытаний, сообщили в среду в пресс-службе СФ.

Космос Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.