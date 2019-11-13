Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Общество Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами Представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.

Общество ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

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Происшествия Арестант погиб в столичном СИЗО Заключенный, арестованный летом этого года по подозрению в распространении наркотиков, погиб в следственном изоляторе номер 3 в Москве.

Общество Насильникам и убийцам запретят работать таксистами Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

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Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.