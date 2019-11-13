Экономика
РБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
REGNUM вчера в 20:24
Авто
Начались российские продажи обновленного Subaru Forester
Российский офис Subaru объявил о старте приема заказов на новый Forester, который теперь позиционируется как модель 2020 года.
Газета DAILY вчера в 14:46
Политика
В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа
В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт вчера в 10:59
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Тарантас Ньюс вчера в 06:51
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП
Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 местного времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
REGNUM 00:50
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Происшествия
Под Курганом ребенка насмерть сбили на глазах у матери
Трагедия произошла в 7.20 14 ноября на 14-м километре дороги Курган—Половинное (в районе деревни Лукино).
URA.Ru 02:03
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Экономика
Вести.ру: Брэнсон может приобрести 25% авиакомпании «Победа»
«Аэрофлот» допускает первичное публичное размещение до 25% капитала «Победы». Об этом стало известно в августе.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Армия и оружие
Российская авиационная комендатура начала работать на севере Сирии
Российская авиационная комендатура начала работу в городе Камышлы на севере Сирии, что позволит обеспечить бесперебойные полёты транспортно-боевых вертолетов ВКС России, а также охрану данной территории.
ТВ Центр 02:18
Шоу-бизнес
Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни
В "Судьбе человека" актриса говорит, что "След" дал ей свободу, самодостаточность и уверенность в своих силах, а востребованность помогла вырваться "из лап" страшной болезни.
Вести.Ru вчера в 06:43
Футбол
Adidas отреагировал на проблемы с новой формой сборной России
Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas прокомментировал отказ сборной России по футболу играть в форме, разработанной специально к чемпионату Европы 2020 года.
Нева Спорт 02:32
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича
«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Футбол
Виллиан: «Роналдиньо был лучшим игроком, даже лучше Месси и Роналду»
По мнению игрока, бразилец Роналдиньо в свои лучшие годы был лучше, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Sport24.ru вчера в 15:29
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про вчера в 05:00
Политика
Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда вчера в 11:41
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Космос
Венера обитаема: ученые нашли новые доказательства присутствия жизни в далеком прошлом планеты
Экология Регионов вчера в 02:59
Энергетика
Отраслевой отчет API неожиданно отразил снижение запасов нефти в США
Согасно отчету Минэнерго, который был опубликован на прошлой неделе, запасы сырой нефти в США выросли на 8 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 2.8 млн баррелей.
Profinance.ru вчера в 23:21
Политика
Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС
Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране.
Газета.Ru 00:22