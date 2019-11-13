Экономика
РБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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Происшествия
Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек
Политика Сегодня вчера в 21:56
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Машины и Механизмы вчера в 15:57
Транспорт
На Приморском проспекте после Ушаковского моста перекрыто движение
Автовладельцы Петербурга, направляющиеся из города по Приморскому проспекту, в четверг утром, 14 ноября, столкнулись с неприятным сюрпризом: дорога после Ушаковского моста оказалась полностью перекрыта.
Мойка78 00:55
Происшествия
Волгоградские мошенники похитили более 300 млн рублей
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ранее судимая волгоградка вместе со знакомыми оформляла кредиты в размере от 1 до 3 млн рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Волга-Медиа 01:22
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru вчера в 08:11
Происшествия
Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Футбол
Скаут «Зенита»: «У клуба есть четкие цели на зимнее трансферное окно»
Антон Евменов, скаут «Зенита», отметил, что клуб имеет четкое представление о необходимых шагах в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ вчера в 23:51
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости вчера в 04:37
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК вчера в 00:00
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com 12 ноября в 12:28
Происшествия
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
Lenta.ru вчера в 13:23
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество
Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН Ростовской области
Москва 24 вчера в 04:43
Политика
Сенатор США заблокировал резолюцию о геноциде армян Турцией
Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи.
Российская газета вчера в 20:30
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Космос
Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота
Газета.Ru вчера в 11:28
Политика
Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов
Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 00:30
Экономика
Как неопределённость по вопросу брексита влияет на темпы роста ВВП Великобритании
По прогнозу Банка Англии, темпы роста ВВП Великобритании к концу года составят всего 1%. Согласно данным Национального бюро статистики страны, после падения на 0,2% во II квартале 2019 года ВВП вырос на 0,3% в III квартале.
RT на русском 00:08
Кино
Режиссер девятого «Форсажа» рассказал о завершении съемок картины
Режиссер Джастин Лин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что съемки девятой части "Форсажа" закончены.
Народные новости 12 ноября в 07:10
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Политика
Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда вчера в 11:41
Происшествия
МВД изъяло оружие и боеприпасы у жителя подмосковного Жуковского
Сотрудники ГУ МВД России по Московской области изъяли у жителя подмосковного Жуковского оружие и более 1 тыс. патронов различного калибра.
RT на русском 00:39
Футбол
Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Армия и оружие
В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии
Указывается, что с помощью новой базы, где будет установлена в том числе система ПВО, военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит не только с Турцией, но и с Ираком.
РБК вчера в 21:28