Экономика
РБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Происшествия
На площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожарные подразделения отправились к месту возгорания на складе на Комсомольской площади в Москве.
Наука
Дошившие до 110 имеют уникальную иммунную систему
Долгожители-рекордсмены, которые перешагнули через 110 лет, имеют уникальную турбозарядную иммунную систему.
Политика
Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект
В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Футбол
Украина - Эстония: прогноз Лео Васильева 14 ноября 2019
Жду уверенную победу сборной Украины.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Политика
Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилию
Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл в Бразилию, где позже примет участие в работе саммита БРИКС.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Борющаяся с тяжелым заболеванием популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, об этом сообщают журналисты и СМИ.
Общество
Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом
Общество
Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске
Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент, произошедший в колледже в Благовещенске.
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.