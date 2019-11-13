Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Политика Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.

Общество Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Сергей Петров решил продать «Рольф» Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.

Политика Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилию Президент России Владимир Путин в среду, 13 ноября, прибыл в Бразилию, где позже примет участие в работе саммита БРИКС.

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.