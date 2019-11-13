Экономика

РБКРБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:27, Вашингтон
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