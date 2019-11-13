Экономика
ФедералПрессРосстат отчитался об ускорении роста экономики почти в два раза
По данным федеральной службы статистики, в третьем квартале 2019 года рост экономики страны превысил прошлогодние показатели за аналогичный период на 1,7%. В первом квартале Росстат зафиксировал рост на 0,5%, во втором – на 0,9% в годовом выражении.
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Экономика
Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400 - Блумберг.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Первый бесполезный, по мнению медиков, анализ — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, который вызывает язву, гастрит и рак желудка.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Армия и оружие
Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям
Совместная следственная группа (JIT), созданная для расследования крушения на Украине малайзийского Boeing, вновь обратилась к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о трагедии.
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Авто
Эксперты рассказали, какие авто сложнее всего продать
Редкие автомобили и машины малоизвестных брендов, особенно не ввозимые официально на российский рынок, тоже считаются неликвидными.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Общество
Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством
Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Общество
В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов.
Происшествия
Экс-супругу Цеповяза отправят в психиатрическую клинику
Бывшую супругу члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, которую обвиняют в вымогательстве, переведут в клинику с психиатрическим профилем.
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России
Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская публично поругались на премии Glamour
Евгений Плющенко и Яна Рудковская публично поссорились на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Транспорт
Двухэтажные пассажирские вагоны испытали в тоннелях под Севастополем
Двухэтажные пассажирские вагоны, предназначенные для поездов из Крыма на материк, прошли испытания в тоннелях под Севастополем.
Наука
Ученые раскрыли тайну формирования фуллеренов в космосе
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).