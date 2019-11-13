Экономика

ФедералПрессФедералПрессРосстат отчитался об ускорении роста экономики почти в два раза

По данным федеральной службы статистики, в третьем квартале 2019 года рост экономики страны превысил прошлогодние показатели за аналогичный период на 1,7%. В первом квартале Росстат зафиксировал рост на 0,5%, во втором – на 0,9% в годовом выражении.
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МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

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Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
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