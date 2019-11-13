Экономика
РБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Происшествия
Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска
В строительном колледже Благовещенска утром 14 ноября произошла стрельба. Как сообщает издание «Амур.инфо», огонь открыл один из учащихся.
Футбол
Капитан «Айнтрахта» дисквалифицирован до конца года
Немецкий футбольный союз принял решение дисквалифицировать капитана «Айнтрахта» Давида Абрахама до конца года.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Энергетика
Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
Интернет
В «Яндекс.Картах» появились «Транспорт» и видео будущих маршрутов
В сервисе заработало приложение "Транспорт", пользователи теперь смогут смотреть видео своего маршрута, а также видеть на одном экране сразу все варианты проезда до точки назначения.
Гаджеты
Motorola перезапустит легендарную раскладушку Razr
Компания Motorola решила перезапустить модель раскладушки Razr.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Происшествия
В Ростовской области задержали главу местного управления ФСИН
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Говорит Москва» об инциденте.
Футбол
ФНЛ. «Ротор» принял поздравления с выходом Премьер-лигу
Матч 22-го тура «Химки» – «Ротор» многие считали определяющим.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Шоу-бизнес
Принца Уильяма застукали за поцелуями с известной певицей
Принца Уильяма застукали за поцелуями с известной певицей Принц Уильям вышел в свет без Кейт Миддлтон.
Гаджеты
Смартфон Honor 20S выйдет в России
Как пишут специализированные издания, смартфон Honor 20S выйдет на российский рынок уже через несколько дней — 15 ноября.
Футбол
Агент объяснил, почему Дивеев не перешёл в лондонский «Арсенал»
Агент Олег Ерёмин рассказал, почему трансфер в лондонский «Арсенал» защитника Игоря Дивеева, ныне выступающего за ЦСКА, так и не состоялся.
Армия и оружие
«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии
По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.
Политика
В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Авто
Ferrari представила новое купе Roma
Компания Ferrari представила новую дорожную модель Roma — первое в истории марки переднемоторное купе с 8-цилиндровым мотором Roma.
Космос
Зачем ученые отправили в космос ящик вина
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".