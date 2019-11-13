Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Происшествия Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.

Здоровье Треть россиян доплачивают за лечение в бесплатных больницах Чуть более 30% граждан россии тратят собственные средства во время лечения в бесплатных больницах.

Шоу-бизнес Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Футбол Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.

Политика Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400 Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Экономика В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза» «Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Общество NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.

Политика Премьер Чехии призвал пересмотреть договор о создании НАТО Европейские государства, входящие в альянс, должны приняться за обсуждение договора, подписанного 70 лет назад, отметил Бабиш.

Наука Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара Даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Происшествия Ребенок умер в школе в Хабаровске Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.

Политика Владимир Путин одобрил новый налог с зарплаты Новый спецрежим в 2020 году вправе применять предприниматели и самозанятые в отношении деятельности, по которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

Общество Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт Ранее самыми популярными способами обналичивания денег с чужих пластиковых карт была покупка мошенниками вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.

Спорт Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта Риди в интервью RFI заявил, что ВАДА провело работу по изучению данных московской антидопинговой лаборатории и выявили манипуляции, что "видно воочию".

Экономика Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.