Экономика

РБКРБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
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