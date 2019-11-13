Экономика
РБКРосстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить223
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 23:46, Вашингтон
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском 16:02
Происшествия
Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска
Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.
РБК 23:09
Здоровье
Треть россиян доплачивают за лечение в бесплатных больницах
Чуть более 30% граждан россии тратят собственные средства во время лечения в бесплатных больницах.
Ньюс-НН 11 ноября в 10:52
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Спорт
Ольга Зайцева: «Судебный процесс по „делу Родченкова“ идет»
Спорт-Экспресс 20:25
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 23:14
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Происшествия
Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне
Фонтанка.Ру 12:23
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 10:50
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Политика
Премьер Чехии призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Европейские государства, входящие в альянс, должны приняться за обсуждение договора, подписанного 70 лет назад, отметил Бабиш.
Экономика сегодня 18:39
Наука
Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара
Даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье.
Российская газета 21:00
Музыка
Девочка стала взрослой! Как изменилась победительница шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина
Алиса Кожикина родилась в небольшом селе, что в Курской области.
SM News 00:30
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
ТАСС 22:54
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Политика
Владимир Путин одобрил новый налог с зарплаты
Новый спецрежим в 2020 году вправе применять предприниматели и самозанятые в отношении деятельности, по которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.
Упрощёнка 04:23
Общество
Первый европейский завод Tesla будет в Берлине
Коммерсантъ 04:28
Общество
Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт
Ранее самыми популярными способами обналичивания денег с чужих пластиковых карт была покупка мошенниками вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.
Российская газета 22:45
Спорт
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Риди в интервью RFI заявил, что ВАДА провело работу по изучению данных московской антидопинговой лаборатории и выявили манипуляции, что "видно воочию".
Pravda.Ru вчера в 02:23
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Вести.Финанс 03:48
Шоу-бизнес
Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом
Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
Актуальные Новости 09:38