Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев года составил 1,1%, сообщили в ведомстве.

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

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Происшествия СК призвал СМИ не распространять неверные данные о ЧП в Благовещенске Как писал News.ru, глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание проверить охранную систему благовещенского колледжа, где студент устроил стрельбу, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления.

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