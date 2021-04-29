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Росстат отчитался о снижении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (показывают, что у населения остается после уплаты обязательных взносов и платежей с поправкой на инфляцию), по оценке, в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года, сообщил Росстат в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении в стране.В источнике
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Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале упали на 3,6%

ТАССвчера в 12:02

Реальные располагаемые доходы граждан России упали на 3,6% за 1 квартал 2021 года

Finam.Ruвчера в 13:04

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 3,6%

РИА Новостивчера в 12:43

Реальные доходы россиян упали

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