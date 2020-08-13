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Интерфакс
Интерфакс

Росстат отметил подорожание бензина на 0,1% третью неделю подряд

Рост потребительских цен на бензин в России с 3 по 10 августа составил 0,1%, сообщил Росстат. Предыдущие две недели цены также росли на 0,1%, перед этим они выросли на 0,2%, а еще тремя неделями ранее росли по 0,4%. С начала года бензин подорожал на 2% (из них на 0,9% только за 27 дней июля).В источнике
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URA.Ru

Цены на бензин в России продолжат расти

URA.Ru19:33
Коммерсантъ

АЗС приближаются к выходу на безубыточность

Коммерсантъ18:16
Tomsk.Ru

В Томске снова подорожали бензин и дизельное топливо

Tomsk.Ru11 августа в 04:05
Алтапресс

В Алтайском крае подорожал бензин и дизтопливо

Алтапресс11 августа в 05:36
Алтайская правда

Бензин и дизельное топливо на Алтае подорожали в июле

Алтайская правда11 августа в 04:28
Pro Город Сыктывкар

Названа средняя стоимость бензина в Коми за июль

Pro Город Сыктывкар11 августа в 04:26
ТАСС

Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 2 коп

ТАССвчера в 12:02

CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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США наступают на Россию через Польшу

Насколько новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве отвечает интересам Варшавы Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе запланированного на 15 августа визита в Варшаву намеревается подписать новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве.
Еженедельник Звезда11 августа в 22:20

Kia показала обновленный Stinger

В ближайшие недели автопроизводитель полностью рассекретит модель, а пока Kia показала рестайлинговый Kia Stinger на официальных изображениях, судя по которым серьезных изменений в модели ждать не стоит.
Tvoe-avto.com12 августа в 14:28
5

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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Премьеру «Довода» в России перенесли на 3 сентября

Новая дата выхода фильма "Довод", режиссером которого выступил Кристофер Нолан, привнесла в эту череду досадных переносов приятную для поклонников творца неожиданность — на этот раз дату релиза сдвинули на неделю раньше, 3 сентября.
NewInform12 августа в 06:15
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