Росстат отметил подорожание бензина на 0,1% третью неделю подряд

Рост потребительских цен на бензин в России с 3 по 10 августа составил 0,1%, сообщил Росстат. Предыдущие две недели цены также росли на 0,1%, перед этим они выросли на 0,2%, а еще тремя неделями ранее росли по 0,4%. С начала года бензин подорожал на 2% (из них на 0,9% только за 27 дней июля).