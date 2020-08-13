Росстат отметил подорожание бензина на 0,1% третью неделю подряд
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Рост потребительских цен на бензин в России с 3 по 10 августа составил 0,1%, сообщил Росстат. Предыдущие две недели цены также росли на 0,1%, перед этим они выросли на 0,2%, а еще тремя неделями ранее росли по 0,4%. С начала года бензин подорожал на 2% (из них на 0,9% только за 27 дней июля).В источнике
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