Коронавирус
Российская газетаРосстат отметил подорожание сахара и гречки
Потребительские цены в России с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3 процента. С начала года инфляция составила 1,3 процента, сообщает Росстат. Цены на сахар, гречку и яйца наиболее существенно выросли на прошлой неделе.
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Пользователи, которые ранее приобрели GTA IV или Episodes from Liberty City, получили вторую часть полного издания бесплатно.
Общество
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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
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Со страницы God of War пропало упоминание об эксклюзивности для PlayStation
Со страницы God of War на официальном сайте Sony пропало упоминание Only on PlayStation — таким образом издатель маркирует эксклюзивные игры для консоли.
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Футболист Педро покинет «Челси» после окончания сезона
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В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
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Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Эксперты считают, что их 1,4- и 1,6-литровые агрегаты семейства G4FA способны преодолеть 400-тысячную отметку без капремонта.
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Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Экономика
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Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Футбол
Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой
Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Армия и оружие
Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе
Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Общество
В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина
Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
Общество
Польша продлевает закрытие границ для иностранцев
Алексей Милованов / Новый Калининград Власти Польши решили продлить закрытие границ для иностранных граждан.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Финансы
Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина
Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России.
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Экономика
Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов
Президент России Владимир Путин предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15% в качестве стимуляции работодателей к повышению зарплат своим сотрудникам.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон при разговоре с принцем Гарри едва сдержала слезы
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Экономика
США призвали Саудовскую Аравию успокоить нефтяной рынок
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Наука
Как выглядят бактерии, живущие у нас во рту
Новое исследование показало, что все это многообразие живет по своим собственным законам.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.