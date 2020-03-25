Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРосстат отметил подорожание сахара и гречки

Потребительские цены в России с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3 процента. С начала года инфляция составила 1,3 процента, сообщает Росстат. Цены на сахар, гречку и яйца наиболее существенно выросли на прошлой неделе.
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Росстат зафиксировал рост инфляции

ТАСС09:03

Сахар за неделю подорожал на 7%

РБК10:06

Рост цен в России ускорился до максимума с начала года

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Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

RT на русском09:12

Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

РИА Новости12:04

Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Интерфакс09:02

За период с 17 по 23 марта инфляция ускорилась до 0,3% - Росстат

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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
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ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд

По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
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Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Газета.Ru 23 марта в 18:27
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Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе

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Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

В рамках интервью с автомобильным экспертом Игорем Моржератто с НСН, было отмечено, что текущий месяц является последним, когда покупатели могут приобрести новые машины по прежним ценам.
SpeedMe вчера в 23:24
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина

Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Смоленская газета 07:47
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Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»

ProstoProSport 13:25
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Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
REGNUM 04:40
Общество

Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
РБК 13:16
Политика

На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней

Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
REGNUM 07:30
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Общество

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
REGNUM вчера в 23:15
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У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.
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Технологии

В Kaspersky Lab объяснили, чем обрабатывать смартфон от коронавируса

«Из наиболее распространённых в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO)», - пояснили в организации.
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Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
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Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

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Игрок «Челси» Педро покинет клуб после завершения сезона

Нападающий лондонского "Челси" Педро Родригес принял решение покинуть команду после завершения сезона.
Газета.Ru 12:38
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В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
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BMW провел 23 года в пузыре. Теперь продается

Седан проехал всего 254 километра, после чего его закрыли внутри прозрачного пластикового пузыря на 23 года.
За рулем 06:25
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Путин отменил свой визит в Петербург

Президент РФ Владимир Путин решил не лететь 25 марта в Санкт-Петербург.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
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Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

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«Зенит» взыскал с болельщика более 680 тысяч рублей

Bookmaker-ratings.ru 12:47
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