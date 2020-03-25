Коронавирус

ТАССТАССРосстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. С начала года инфляция разогналась до 1,3%, а с начала месяца - до 0,5%.
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Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

РИА Новости12:04

Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Интерфакс09:02

Рост цен в России ускорился до максимума с начала года

Ведомости09:16

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

RT на русском09:12

Росстат зафиксировал рост инфляции

ТАСС09:03

Сахар за неделю подорожал на 7%

РБК10:06

За период с 17 по 23 марта инфляция ускорилась до 0,3% - Росстат

Финмаркет09:00
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Общество

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09:38
Политика

Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг груза о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса.
Известия 12:00
Политика

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:40
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
RT на русском 04:12
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Армия и оружие

Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
Lenta.ru 23 марта в 10:00
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

Суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса

Магистратский суд лондонского округа Вестминстер отказался освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса, как того просила защита, сообщили «РИА Новости».
Компания 09:59
Происшествия

Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
РИА Новости 08:27
Общество

Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Вечерняя Москва 10:27
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

ТАСС вчера в 00:53
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места

Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:50
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 23 марта в 07:57
Общество

На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры

В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.
Кубань 24 10:59
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

14 497 случаев заражения были зафиксированы в Мадриде. Число погибших в Китае составляет 3 281 человек.
Euromag.ru 07:58
Общество

Губернатор Красноярского края поручил ограничить выезд из городов

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований региона для борьбы с распространением коронавируса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службе правительства Красноярского края.
ИжевскИнфо.РУ 04:57
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
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