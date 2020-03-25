Коронавирус
ТАССРосстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. С начала года инфляция разогналась до 1,3%, а с начала месяца - до 0,5%.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество
Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг груза о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Украина ввела режим ЧС на 30 дней
Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Армия и оружие
Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
Суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса
Магистратский суд лондонского округа Вестминстер отказался освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса, как того просила защита, сообщили «РИА Новости».
Происшествия
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Общество
Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе
Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Космос
Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Общество
Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места
Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Общество
На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры
В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.
Общество
Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса
14 497 случаев заражения были зафиксированы в Мадриде. Число погибших в Китае составляет 3 281 человек.
Общество
Губернатор Красноярского края поручил ограничить выезд из городов
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований региона для борьбы с распространением коронавируса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службе правительства Красноярского края.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Общество
Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.