Коронавирус
RT на русскомРосстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку
«За период с 17 по 23 марта 2020 года выросли цены на сахар-песок — на 7%, крупу гречневую — на 2,8%», — указывается в тексте. Неделей ранее сахар подорожал на 1,7%, а гречка — на 0,2%.
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Экономика
В России могут ввести налог в 13% на проценты по вкладам
Президент России Владимир Путин предложил ввести в стране налог в 13% на проценты по вкладам.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Политика
Путин объявил о переносе голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ должно было состояться 22 апреля. Ранее уже ожидался его перенос.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Происшествия
В Брянске выявили второй случай заражения коронавирусом
Распространение инфекции исключено. Сегодня оперативный штаб сообщил о подтверждении второго случая заражения коронавирусом.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Хоккей
Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин
Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о причине развода с Павлом Прилучным
Актриса Агата Муцениеце рассказала в интервью с Лаурой Джугелия, что привело к разводу с Павлом Прилучным.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Политика
Генсек ООН объявил о запуске плана по борьбе с коронавирусом
ООН запускает проект, который окажет поддержку бедным странам в борьбе с коронавирусом, предполагается, что бюджет плана реагирования составит 2 миллиарда долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
Политика
В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку
Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Музыка
Гарик Сукачёв даст онлайн-концерт
«Шоу ON!» стартует 27 марта в 19:00 (мск) концертом Гарика Сукачёва, приуроченного к 60-летию артиста в рамках концертного тура «GO!», прерванного из-за неблагоприятной обстановки, связанной с коронавирусом.
Здоровье
В Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса
Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
Здоровье
В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому
Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
Общество
Госдума предложила ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной думе предложили ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова выбыла из шоу «Маска» на НТВ
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Авто
В продажу поступил «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»
УАЗ объявил официальный старт продаж "антарктической" версии УАЗ "Патриот".
Технологии
Для лечения COVID-19 в Северной Африке могут начать использовать хлорохин
Алжир, 25 марта 2020, 10:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Алжира заявили, что в больницах стран североафриканского региона могут начать использовать хлорохин для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.