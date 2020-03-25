Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРосстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

«За период с 17 по 23 марта 2020 года выросли цены на сахар-песок — на 7%, крупу гречневую — на 2,8%», — указывается в тексте. Неделей ранее сахар подорожал на 1,7%, а гречка — на 0,2%.
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Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

РИА Новости12:04

Сахар и гречка подорожали в России на фоне коронавируса

Коммерсантъ10:38

Сахар за неделю подорожал на 7%

РБК10:06

Сахар за неделю в России подорожал на 7%. Лук – на 3,5%, картошка и морковь – на 2,5%

Эхо Москвы10:32

Рост цен в России ускорился до максимума с начала года

Ведомости09:16

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

RT на русском09:12

Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Интерфакс09:02
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Экономика

В России могут ввести налог в 13% на проценты по вкладам

Президент России Владимир Путин предложил ввести в стране налог в 13% на проценты по вкладам.
Мойка78 09:53
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Политика

Путин объявил о переносе голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ должно было состояться 22 апреля. Ранее уже ожидался его перенос.
Независимый публицист 11:33
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Происшествия

В Брянске выявили второй случай заражения коронавирусом

Распространение инфекции исключено. Сегодня оперативный штаб сообщил о подтверждении второго случая заражения коронавирусом.
РИА Стрела 05:01
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Хоккей

Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин

Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Полит.ру 14:15
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о причине развода с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце рассказала в интервью с Лаурой Джугелия, что привело к разводу с Павлом Прилучным.
Профиль 07:40
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Генсек ООН объявил о запуске плана по борьбе с коронавирусом

ООН запускает проект, который окажет поддержку бедным странам в борьбе с коронавирусом, предполагается, что бюджет плана реагирования составит 2 миллиарда долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 10:24
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Музыка

Гарик Сукачёв даст онлайн-концерт

«Шоу ON!» стартует 27 марта в 19:00 (мск) концертом Гарика Сукачёва, приуроченного к 60-летию артиста в рамках концертного тура «GO!», прерванного из-за неблагоприятной обстановки, связанной с коронавирусом.
ИА БанкИнформСервис 03:02
Здоровье

В Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом

Бизнес-газета 06:56
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Росбалт 08:31
Общество

Baza: Лещенко перевели в реанимацию

Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
Газета.Ru 14:54
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:23
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Армия и оружие

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
РБК 14:56
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Evo-rus.com 14:25
Общество

Госдума предложила ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной думе предложили ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Медиазона вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Оксана Федорова выбыла из шоу «Маска» на НТВ

Актуальные Новости вчера в 07:44
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Авто

В продажу поступил «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»

УАЗ объявил официальный старт продаж "антарктической" версии УАЗ "Патриот".
Новые автомобили вчера в 06:11
Технологии

Для лечения COVID-19 в Северной Африке могут начать использовать хлорохин

Алжир, 25 марта 2020, 10:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Алжира заявили, что в больницах стран североафриканского региона могут начать использовать хлорохин для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.
REGNUM 03:11
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
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