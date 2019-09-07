Общество
РИА НовостиРосстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала
Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
Будущее России. Национальные проекты02:37
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:56, Вашингтон
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Армия и оружие
В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник
Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
РИА Новости 16:49
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без электричества из-за урагана
Более 300 тыс. жителей Канады остались без электричества из-за непогоды, вызванной ураганом «Дориан».
RT на русском 21:40
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Единоборства
До боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье осталось меньше часа
Прямую трансляцию поединка покажет "Первый канал" До боя российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Дастина Порье осталось меньше часа.
АиФ Дагестан 15:08
Авто
Ателье Traxxas представило шестиколесный Mercedes-AMG G63
Внедорожник Mercedes-AMG G63 обзавелся колесной формулой 6x6 для преодоления сильного бездорожья.
Тарантас Ньюс 04:30
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Политика
В Хабаровском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы
Голосование началось в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.
ТАСС 18:04
Гаджеты
Смартфоны на новом процессоре Huawei смогут определять сердечные аномалии через камеру
Стоит отметить, что первыми серийными моделями на Kirin 990, скорее всего, станут смартфоны Mate 30.
Ferra 10:17
Экономика
Россия и Китай противостоят гегемонии доллара США
Москва надеется, что облигация в юанях поднимет интерес китайских инвесторов к российским активам, а также поможет создать ориентиры для настройки хеджирования рубля и юаня, обойдя использование доллара США.
Ежедневные Новости Владивостока 21:41
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Общество
Путину предложили оформить дом приемов в стиле хохломы
Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью.
РБК 11:51
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Футбол
Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу.
ТАСС 16:59
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Авто
Названа дата начала производства нового электрокара Porsche Taycan
Первый электромобиль компании Porsche с именем Taycan был показан несколько дней назад сразу в трёх странах.
SpeedMe 03:34
Происшествия
В Москве задержан координатор движения «Голос» Владимир Егоров
В «Голосе» не сомневаются, «что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы», — говорится на сайте.
Эхо Москвы 18:05
Политика
Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев
Петр Порошенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в субботу, 7 сентября.
ТВ Центр 08:10
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Вести.Ru 15:58