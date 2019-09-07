Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала

Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.
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Росстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала

РИА Новости03:08

Росстат будет собирать данные о зарплатах младшего медперсонала

News.ru03:12

Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала

Будущее России. Национальные проекты02:37

Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала

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Федеральный план статистических работ дополнен информацией о динамике заработной платы младшего медицинского персонала

Глас Народа03:13

Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала

ГЛАС.RU05:40

Облздрав заверяет, что выполняет поручения президента России по зарплатам врачей. Сколько сейчас получают медики во Владимирской области?

Зебра ТВ05:02
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Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года

Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
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МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Кандидат Елена Краузе проголосовала на выборах губернатора Забайкалья

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До боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье осталось меньше часа

Прямую трансляцию поединка покажет "Первый канал" До боя российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Дастина Порье осталось меньше часа.
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Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

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В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
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Стоит отметить, что первыми серийными моделями на Kirin 990, скорее всего, станут смартфоны Mate 30.
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Экономика

Россия и Китай противостоят гегемонии доллара США

Москва надеется, что облигация в юанях поднимет интерес китайских инвесторов к российским активам, а также поможет создать ориентиры для настройки хеджирования рубля и юаня, обойдя использование доллара США.
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Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

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Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
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Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

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Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу.
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Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
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Первый электромобиль компании Porsche с именем Taycan был показан несколько дней назад сразу в трёх странах.
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В Москве задержан координатор движения «Голос» Владимир Егоров

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На Кипре утонула трехлетняя россиянка

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