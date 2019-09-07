Экономика
РИА НовостиРосстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала
Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.
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Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
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