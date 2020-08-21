Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Первый Тульский 20

Обновленный рейтинг Росстата отраслей с самыми высокими зарплатами возглавила сфера добычи углеводородов: нефти и газа. Об этом говорится в исследовании Федеральной службы государственной статистики. Средний доход работников газо- и нефтедобывающей отрасли составляет 158 тысяч рублей в месяц.