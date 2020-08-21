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Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Обновленный рейтинг Росстата отраслей с самыми высокими зарплатами возглавила сфера добычи углеводородов: нефти и газа. Об этом говорится в исследовании Федеральной службы государственной статистики. Средний доход работников газо- и нефтедобывающей отрасли составляет 158 тысяч рублей в месяц.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газета20 августа в 18:00
Подробнее о событии
Профиль

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Профиль21 августа в 12:21
Вечерняя Москва

Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Вечерняя Москва20 августа в 19:39
Газета.Ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Газета.Ru21 августа в 08:37
РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новости21 августа в 08:16
Lenta.ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Lenta.ru21 августа в 11:29
РЕН ТВ

Росстат определил отрасли с самыми высокими зарплатами

РЕН ТВ20 августа в 18:49
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Российская газета20 августа в 18:00

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии
РБК18:28
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МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
Известиявчера в 07:36
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Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
РИА Новостивчера в 14:15
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