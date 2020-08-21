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Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Обновленный рейтинг Росстата отраслей с самыми высокими зарплатами возглавила сфера добычи углеводородов: нефти и газа. Об этом говорится в исследовании Федеральной службы государственной статистики. Средний доход работников газо- и нефтедобывающей отрасли составляет 158 тысяч рублей в месяц.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газетавчера в 18:00
Подробнее о событии
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Российская газетавчера в 18:00
Lenta.ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Lenta.ruвчера в 11:29
Газета.Ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Газета.Ruвчера в 08:37
РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новостивчера в 08:16
Вечерняя Москва

Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Вечерняя Москвавчера в 19:39
РЕН ТВ

Росстат определил отрасли с самыми высокими зарплатами

РЕН ТВвчера в 18:49
Профиль

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Профильвчера в 12:21

Смысл рисунка Леонардо да Винчи был раскрыт спустя 500 лет

Сброшена завеса тайны с одного из рисунков Леонардо да Винчи сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Спустя пятьсот лет ученые Лондонского Имперского колледжа смогли разгадать загадку мастера.
Смысл рисунка Леонардо да Винчи был раскрыт спустя 500 лет
Уфимские Заметкивчера в 06:58
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известиявчера в 23:01
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Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
РИА Новости14:15

Немецкие врачи Навального могут выступить с заявлением в понедельник

Заявление лечащих врачей оппозиционера Алексея Навального, которого утром 22 августа доставили в берлинскую клинику «Шарите», ожидается в понедельник, 24 августа, сообщили «РИА Новости» в клинике.
Коммерсантъ11:45
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