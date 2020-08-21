Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами
Обновленный рейтинг Росстата отраслей с самыми высокими зарплатами возглавила сфера добычи углеводородов: нефти и газа. Об этом говорится в исследовании Федеральной службы государственной статистики. Средний доход работников газо- и нефтедобывающей отрасли составляет 158 тысяч рублей в месяц.В источнике
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Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газетавчера в 18:00
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