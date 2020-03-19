Общество
Комсомольская правдаРосстат перечислил регионы России с самыми высокими зарплатами
Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована на Чукотке и составляет 106,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год. На втором месте рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ.
Читать в источнике
Оценить103
с чего всё началось
На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.RT на русскомвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Британский солдат заразился новым типом коронавируса
У британского солдата, который служит в Польше, выявили коронавирус нового типа.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
Путин рассказал о своем статусе после 2024 года
Президент России Владимир Путин останется с Россией после 2024 года, если жители страны захотят этого. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Футбол
Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
Общество
Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Происшествия
Во Владимирской области грузовик обрушил надземный переход
Во Владимирской области произошло обрушение надземного перехода на участке трассы М7 «Волга» в результате столкновения с сооружением грузового автомобиля «КамАЗ».
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Экономика
Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности валют
Экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил данные Bloomberg о том, что рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
Здоровье
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Технологии
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Общество
Коронавирус может негативно повлиять на поставки алкоголя в Россию
Крупные импортеры алкоголя предупредили российских закупщиков о возможных проблемах с поставками из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, пишет "Коммерсантъ".
Здоровье
В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом
В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Технологии
Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона
В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Здоровье
Сроки окончания эпидемии коронавируса в России назвали в НИИ гриппа
«Если посмотреть, как ситуация развивалась в Китае, то на развитие и снижение заболеваемости ушло два месяца», — приводит слова Никонорова ФАН.
Футбол
Лучший бомбардир Европы. Иммобиле обошел Роналду, Месси и Левандовски
Лидером конкурса «Золотая бутса» остается нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.
Единоборства
UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Происшествия
В Тамбовской области у восьми человек заподозрили коронавирус
Восемь человек госпитализированы в Тамбовской области в связи с коронавирусом, у двоих из них подозревают инфекцию COVID-19, анализы еще двух пациентов изучаются, сообщает в четверг администрация региона.
Кино
Disney выпустит для фанатов документальный фильм о «Звездных войнах»
Полная версия документального фильма войдет в издания девятого эпизода киносаги, которые будут выпущены на цифровых носителях.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.