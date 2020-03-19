Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРосстат перечислил регионы России с самыми высокими зарплатами

Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована на Чукотке и составляет 106,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год. На втором месте рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.
RT на русскомвчера в 23:00

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Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами в 2019 году

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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

RT на русскомвчера в 23:00
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