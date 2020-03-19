На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.

с чего всё началось

Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована на Чукотке и составляет 106,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год. На втором месте рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Политика Путин рассказал о своем статусе после 2024 года Президент России Владимир Путин останется с Россией после 2024 года, если жители страны захотят этого. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Происшествия Во Владимирской области грузовик обрушил надземный переход Во Владимирской области произошло обрушение надземного перехода на участке трассы М7 «Волга» в результате столкновения с сооружением грузового автомобиля «КамАЗ».

Экономика Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности валют Экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил данные Bloomberg о том, что рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Технологии Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.

Происшествия В Тамбовской области у восьми человек заподозрили коронавирус Восемь человек госпитализированы в Тамбовской области в связи с коронавирусом, у двоих из них подозревают инфекцию COVID-19, анализы еще двух пациентов изучаются, сообщает в четверг администрация региона.