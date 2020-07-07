Росстат представил статистику стоимости жилплощади в новостройках в I квартале 2020 года в России. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья.

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Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Перечислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках

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