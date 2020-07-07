Экономика
Газета.RuПеречислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках
Названы российские регионы с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья в новостройках в I квартале 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Росстат представил статистику стоимости жилплощади в новостройках в I квартале 2020 года в России. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с самыми низкими ценами за квадратный метр жилья.RT на русскомвчера в 23:00
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Политика
Посол ЕС ответил на вопрос о сроках открытия границ с Россией
Посол ЕС в России Маркус Эдерер ответил на вопрос о сроках открытия европейских границ с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:16
Общество
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам - в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентного пункта.
РИА Новости 05:06
Гаджеты
Samsung показал Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
PROkhab.ru 03:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Культура
Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут в этом году в онлайн-формате
Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" состоятся осенью 2020 года, но пройдут в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов мероприятий.
ТАСС 04:22
Гаджеты
Ноутбуки Apple могут подешеветь с переходом на собственные процессоры
Apple для MacBook стартует в первой половине следующего года, а готовые решения на принципиально новой платформе появятся во второй половине.
iXBT.com 03:50
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика
Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами
Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Известия 04:05
Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
Экономика
Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников
Вследствие ухудшения экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции региону предоставлена дотация в размере 2,2 млрд рублей, которая будет направлена на возмещение недополученных сумм по налогу на прибыль и компенсацию снижения доходов местных бюджетов.
Регион 64 04:28
Шоу-бизнес
61-летняя Мадонна сфотографировалась топлес и с костылем
Артистка опубликовала новый горячий кадр, сделанный в ванной комнате. На нем Мадонна позирует топлес, немного прикрывая грудь руками.
Grazia 04:03
Здоровье
Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом
Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com 04:41
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Здоровье
Где выявили 135 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
По информации оперштаба на понедельник, 6 июля, за сутки в Самарской области еще у 135 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 06:15
Кино
Три Человека-паука, не считая Майлза Моралеса: Киновселенную Marvel ждет Spider-Verse?
Srnsk 03:23
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru вчера в 10:14
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения
На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru 04:16
Наука
Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет
Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47
Космос
Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса
Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ 05 июля в 21:03
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Наука
Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению вирусов
Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к появлению частей древних экосистем на поверхности, в том числе и вирусов.
Piter.tv 01:30
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13