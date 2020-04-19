Общество
РИА НовостиРосстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Больше всего долгожителей в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях и Краснодарском крае.
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с чего всё началось
На начало 2020 года в России проживали 22,6 тыс. человек старше 100 лет. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата. По сравнению с 2019 годом число долгожителей в стране выросло примерно на 10% (было 20,5 тыс.).RT на русском00:00
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Здоровье
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Политика
Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео
В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.
Lenta.ru 07:08
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
REGNUM вчера в 22:18
Кино
Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру вчера в 00:34
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Происшествия
В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории
Жители казахстанского села Береке устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 00:52
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии.
Вести.Ru 06:59
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей.
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Общество
Лукашенко назвал безошибочной тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Белорусские власти выбрали безошибочную тактику в борьбе с пандемией уханьского вируса.
Телеканал 360° 06:54
Шоу-бизнес
Возлюбленная Данилы Козловского рассекретила необычное имя дочери
Данила Козловский и Ольга Зуева рассказали, как назвали первенца. Информация появилась в Instagram возлюбленной актера.
Московский Комсомолец 04:11
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Здоровье
В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом пациентов
Уфа, 19 апреля 2020, 13:12 — REGNUM 45 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Башкирии.
REGNUM 06:12
Общество
В Тульской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:38
Происшествия
В Севастополе выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
Общее число пациентов, у которых подтвердилось заражение новым коронавирусом в Севастополе, выросло до 16 человек, 18 апреля сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 15:12
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
Шоу-бизнес
Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей
Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН вчера в 05:16
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28