На начало 2020 года в России проживали 22,6 тыс. человек старше 100 лет. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата. По сравнению с 2019 годом число долгожителей в стране выросло примерно на 10% (было 20,5 тыс.).

с чего всё началось

На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Больше всего долгожителей в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях и Краснодарском крае.

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