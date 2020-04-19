Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат подсчитал число россиян старше 100 лет

На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Больше всего долгожителей в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях и Краснодарском крае.
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с чего всё началось

Названо число россиян старше 100 лет

На начало 2020 года в России проживали 22,6 тыс. человек старше 100 лет. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата. По сравнению с 2019 годом число долгожителей в стране выросло примерно на 10% (было 20,5 тыс.).
RT на русском00:00

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Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет

РИА Новости01:43

За десять лет количество долгожителей в России выросло в три раза

URA.Ru01:40

Названо число россиян старше 100 лет

RT на русском00:00

Число долгожителей в России выросло примерно на 10% за год

News.ru01:03

В России увеличилось число жителей старше 100 лет

REGNUM00:25

Подсчитано число россиян старше 100 лет

Lenta.ru00:17

Подсчитано число россиян старше 100 лет

Взгляд.ру01:23
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
1,2K
Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Известия вчера в 15:55
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Здоровье

В Омской области не увеличилось число заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Омской области, на 19 апреля в региона COVID-19 лабораторно подтверждён у 31 человека, при этом 14 из них уже выздоровели.
12 Канал Омск 02:56
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
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Экономика

Коллекторы сообщили о росте доли молодых должников в России

Мехтиев пояснил, что такая динамика связана с тем, что после кризиса банки стали искать новых клиентов и аудиторию – наиболее перспективной стала молодежь.
РИА Новости 00:12
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,6K
Общество

В Липецкой области начал действовать пропускной режим

В Липецкой области области сегодня ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Общественное телевидение России 17 апреля в 07:22
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Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
1,2K
Политика

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
1,1K
Общество

Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%

Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Политика

Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России

Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус вчера в 13:04
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Общество

Пассажиров из Таиланда поместили в обсерватор под Екатеринбургом

Всего в прибывшем в Кольцово самолёте было 180 жителей Свердловской и Челябинской областей, застрявших в Таиланде из-за закрытия авиасообщения.
Телеканал ОТВ 03:31
Происшествия

Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом

Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,1K
Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат больничные листы

С 20 по 30 апреля рабочие россияне старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, могут получить электронный больничный.
1pnz.ru 17 апреля в 08:29
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Происшествия

Появилась информация о первой смерти от коронавируса в Красноярске

В Красноярске первый пациент, который был в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, скончался после инфицирования коронавирусом.
НГС24 вчера в 22:20
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Общество

В Крыму зафиксировали ещё два случая коронавируса

Симферополь, 19 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:04
7
Космос

Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»

Высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля собираются уменьшить на 1,5 километра перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».
Невские Новости 00:15
5
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
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Здоровье

Врач назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Врач-пульмонолог Сергей Авдеев рассказал о проявляющихся на коже возможных симптомах коронавирусной инфекции.
МедиаПоток вчера в 09:33
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Экономика

МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Известия вчера в 07:22
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Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Финансы

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Происшествия

Отделение детской онкологии в больнице Перми закрыли на карантин

Отделение детской онкологии и гематологии Пермской краевой детской клинической больницы, расположенной в Индустриальном районе города, закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов.
ТАСС 03:26
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Общество

123 россиянина возвращаются из Токио домой

Pravda.Ru 03:11
Космос

ИКИ РАН приглашает в виртуальный тур по выставочному залу

В 2020 году ИКИ РАН не сможет провести апрельский День открытых дверей, поэтому коллектив института приглашает всех, кто интересуется космосом в виртуальный тур по выставочному залу.
Коньково 16 апреля в 00:53
Кино

Okko покажет, как Ян Гэ ищет любовь в Москве

В своей первой полнометражной ленте артистка рассказывает историю молодой иностранки, которая безуспешно пытается найти в Москве свою любовь.
Газета.Ru 00:00
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
2,9K
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