Общество
РИА НовостиРосстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Больше всего долгожителей в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях и Краснодарском крае.
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с чего всё началось
На начало 2020 года в России проживали 22,6 тыс. человек старше 100 лет. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата. По сравнению с 2019 годом число долгожителей в стране выросло примерно на 10% (было 20,5 тыс.).RT на русском00:00
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Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Известия вчера в 15:55
Здоровье
В Омской области не увеличилось число заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Омской области, на 19 апреля в региона COVID-19 лабораторно подтверждён у 31 человека, при этом 14 из них уже выздоровели.
12 Канал Омск 02:56
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Экономика
Коллекторы сообщили о росте доли молодых должников в России
Мехтиев пояснил, что такая динамика связана с тем, что после кризиса банки стали искать новых клиентов и аудиторию – наиболее перспективной стала молодежь.
РИА Новости 00:12
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Липецкой области начал действовать пропускной режим
В Липецкой области области сегодня ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Общественное телевидение России 17 апреля в 07:22
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 10:56
Политика
Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус вчера в 13:04
Общество
Пассажиров из Таиланда поместили в обсерватор под Екатеринбургом
Всего в прибывшем в Кольцово самолёте было 180 жителей Свердловской и Челябинской областей, застрявших в Таиланде из-за закрытия авиасообщения.
Телеканал ОТВ 03:31
Происшествия
Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные листы
С 20 по 30 апреля рабочие россияне старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, могут получить электронный больничный.
1pnz.ru 17 апреля в 08:29
Происшествия
Появилась информация о первой смерти от коронавируса в Красноярске
В Красноярске первый пациент, который был в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, скончался после инфицирования коронавирусом.
НГС24 вчера в 22:20
Общество
В Крыму зафиксировали ещё два случая коронавируса
Симферополь, 19 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:04
Космос
Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля собираются уменьшить на 1,5 километра перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».
Невские Новости 00:15
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Здоровье
Врач назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Врач-пульмонолог Сергей Авдеев рассказал о проявляющихся на коже возможных симптомах коронавирусной инфекции.
МедиаПоток вчера в 09:33
Экономика
МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов
Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Известия вчера в 07:22
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Финансы
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Происшествия
Отделение детской онкологии в больнице Перми закрыли на карантин
Отделение детской онкологии и гематологии Пермской краевой детской клинической больницы, расположенной в Индустриальном районе города, закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов.
ТАСС 03:26
Общество
123 россиянина возвращаются из Токио домой
Pravda.Ru 03:11
Космос
ИКИ РАН приглашает в виртуальный тур по выставочному залу
В 2020 году ИКИ РАН не сможет провести апрельский День открытых дверей, поэтому коллектив института приглашает всех, кто интересуется космосом в виртуальный тур по выставочному залу.
Коньково 16 апреля в 00:53
Кино
Okko покажет, как Ян Гэ ищет любовь в Москве
В своей первой полнометражной ленте артистка рассказывает историю молодой иностранки, которая безуспешно пытается найти в Москве свою любовь.
Газета.Ru 00:00
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30