Общество
Народные новостиРосстат подсчитал число жителей России старше 100 лет
В начале года больше всего россиян в возрасте 100 лет и старше проживали в Москве — 7,7 тыс. человек. В Петербурге количество таких жителей составило 3,5 тыс. Более того, еще 689 человек отметили 100-летний юбилей в начале года сообщает издание "Вечерняя Москва".
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с чего всё началось
На начало 2020 года в России проживали 22,6 тыс. человек старше 100 лет. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата. По сравнению с 2019 годом число долгожителей в стране выросло примерно на 10% (было 20,5 тыс.).RT на русском00:00
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Политика
Песков: авральное время требует ручного управления
Президент работает ежедневно в напряженном графике, и то, что работа осуществляется в режиме телеконференции, для Путина особой роли не играет.
Вести.Ru 06:31
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
Общество
В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина
В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни.
Gazeta.SPb 01:24
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Религия
Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан из-за угрозы коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Суд обязал россиянку выплатить долг под 600 процентов годовых
Торопецкий районный суд Тверской области обязал россиянку, которая взяла у микрофинансовой организации заем почти под 600 процентов годовых, погасить задолженность.
РИА Новости 06:52
Общество
«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?
В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25
Культура
Умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в воскресенье в Москве на 77-м году жизни, сообщил Союз композиторов России.
ТАСС 08:42
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Здоровье
Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 05:04
Культура
На шоу «Голос. Дети» определили финалистов
RuNews24.ru вчера в 01:44
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости вчера в 03:30
Общество
В Тульской области разрешили работу строительных магазинов
Строительные магазины в Тульской области внесены в перечень организаций, которым разрешена работа в установленные президентом нерабочие дни.
ИА Красная Весна вчера в 15:15
Экономика
В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 17 апреля в 15:10
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Во Владимирской области выявили еще 27 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 19 апреля 2020 года лабораторно подтверждено 27 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:21
Футбол
«Севилья» интересуется Сердаром Азмуном
«Севилья» заинтересовалась нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.
Чемпионат 07:45
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Религия
Полиция прервала незаконный крестный ход в центре Петербурга
В центре Петербурга в воскресенье, 19 апреля, был организован несанкционированный пасхальный крестный ход, который у Гостиного двора прервали сотрудники правоохранительных органов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:01
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37