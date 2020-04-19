На начало 2020 года в России проживали 22,6 тыс. человек старше 100 лет. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата. По сравнению с 2019 годом число долгожителей в стране выросло примерно на 10% (было 20,5 тыс.).

с чего всё началось

В начале года больше всего россиян в возрасте 100 лет и старше проживали в Москве — 7,7 тыс. человек. В Петербурге количество таких жителей составило 3,5 тыс. Более того, еще 689 человек отметили 100-летний юбилей в начале года сообщает издание "Вечерняя Москва".

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