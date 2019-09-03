Общество
Газета.RuРосстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
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с чего всё началось
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата. Эксперт объяснила РИА Новости такие цифры, в частности, тем, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях.РИА Новостивчера в 20:17
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Как выяснилось, супружеская пара ждет второго ребенка.
Ruposters.ru 03:32
Политика
Выборы в парламенты Саксонии и Бранденбурга начались в ФРГ
Всего в выборах в Бранденбурге принимают участие 416 кандидатов из 11 партий, в Саксонии — 19 партий и 439 кандидатов.
News.ru 01 сентября в 02:59
Музыка
Шуфутинский заявил, что не откажется от песни «3 сентября»
Российский певец Михаил Шуфутинский в беседе с РИА Новости рассказал, что не намерен отказываться от исполнения песни «3 сентября» из-за того, что она превратилась в мем.
NewInform 02:15
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до третьей категории. Об этом сообщает национальный центр США по слежению за ураганами.
РБК 02:47
Экономика
Правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров в России
Как отмечается, власти страны выделят 1,2 млрд руб. из бюджетов 2020 и 2021 годов на покупку техники, которая поможет тушить лесные пожары.
Газета.Ru вчера в 10:20
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Кино
Диана Шурыгина снимется в «Брате-3»
Сегодня же появилась информация, что к актерскому составу «Брата-3» присоединилась скандально известная Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием.
Вокруг ТВ вчера в 06:34
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Политика
45% россиян сочли действия полиции на акциях в Москве излишне жесткими
Почти половина россиян (45%) считают, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников протестных акций в Москве необоснованно использовали силу, 32% участников опроса считают данные действия адекватными, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс 00:56
Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Финансы
Россияне отказались от ипотечных каникул
Российские банки в настоящее время не наблюдают всплеска клиентских обращений, связанных с возможностью оформления ипотечных каникул.
Lenta.ru 03:15
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Политика
В Британии обнародовали законопроект, не допускающий Brexit без сделки
Британские парламентарии, которые выступают против жесткого брексита, обнародовали законопроект, не допускающий Brexit без сделки.
Газета.Ru вчера в 14:47
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
Футбол
Зарплата Икарди существенно выросла после перехода из «Интера» в «ПСЖ»
Спорт-Экспресс 02:08
Общество
Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии
Рамблер 03:13
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48